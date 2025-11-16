Una noche de horror se vivió en el distrito de Santiago, en Ica, luego de que Juan Fisher Tami Vilca, de 34 años, irrumpiera violentamente en la vivienda de su expareja y madre de sus dos hijos para atacarla con un filudo cuchillo.

Ataque brutal

Cegado por los celos y precedido por un historial de agresiones, el sujeto inició un brutal ataque que dejó heridos de gravedad tanto a la víctima como a uno de sus vecinos que intentó defenderla.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche del último viernes, cuando moradores del sector Los Coyotes, en el centro poblado Casa Blanca – Santiago, alertaron sobre un ataque dentro de una vivienda de dos pisos. En el interior, la joven trabajadora de fundo Julia Edelsa Silvestre Ataypoma, de 27 años, yacía sobre el suelo con un profundo corte en la muñeca y otras heridas punzocortantes. A su lado, gravemente herido, se encontraba Eliseo Huamán Ocan, de 25 años, quien se interpuso para evitar que el agresor consumara el asesinato.

Ambas víctimas fueron auxiliadas por personal de serenazgo y la Policía Nacional, que las trasladó de urgencia al Hospital Regional de Ica. Según el diagnóstico inicial, presentaban lesiones en el abdomen, tórax y extremidades, por lo que fueron ingresadas con pronóstico reservado. La PNP inició un operativo inmediato para dar con el responsable.

A tan solo 50 metros de la escena del crimen, agentes policiales ubicaron a Juan Fisher Tami Vilca escondido en su vivienda. Fue arrestado y conducido hasta la comisaría de Santiago, donde quedó en calidad de detenido por intento de homicidio y lesiones graves. En su declaración preliminar, la víctima había señalado meses atrás que el sujeto la amenazaba constantemente, asegurando que “si no moría ella o sus hijos, algo les pasaría a sus familiares”.

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado horas después. Cerca de las 3:15 de la madrugada del sábado, mientras se encontraba en el calabozo, un suboficial de turno encontró a Tami Vilca provocándose lesiones utilizando su propia prenda de vestir en la rejilla de la ventana. Fue rescatado aún con signos vitales y trasladado de inmediato al hospital regional.

A pesar del rápido traslado, el médico de turno, Dr. Jenmer Peche Choque, confirmó su fallecimiento al momento de su llegada al nosocomio. Su muerte fue informada a la Fiscalía Provincial Penal de Ica, a cargo del fiscal Marco Osorio Ayala, así como a la unidad especializada OFICRI-Ica, que inició las diligencias correspondientes.

Este violento episodio tiene antecedentes. En febrero de este año, el Ministerio Público había iniciado un proceso contra Tami Vilca por agresiones en contra de la mujer y del grupo familiar, en perjuicio de su entonces pareja Julia Edelsa. El caso había pasado a la Segunda Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Ica, dado el riesgo que representaba el imputado para ella y sus hijos de 9 y 6 años.

El valiente acto de Eliseo Huamán Ocan, quien intentó proteger a la joven madre, evitó un posible feminicidio, aunque a costa de graves heridas que hoy lo mantienen en estado delicado. Su intervención fue clave para evitar una tragedia mayor dentro de la vivienda ubicada en el sector Los Coyotes.

VIDEO RECOMENDADO