Un hecho delictivo alarmó a vecinos y comerciantes del centro de Ica. Un sujeto armado con un cuchillo ingresó al local comercial Makalire, ubicado en la intersección de las calles San Martín y Camaná, en pleno Cercado, y asaltó a una trabajadora bajo amenaza.

Delito en la zona

La cámara de seguridad, grabó como el delincuente entró en cuestión de segundos, sacó el arma blanca y amenazó directamente a la vendedora, exigiéndole el celular y el dinero de las ventas del día. La víctima, completamente atemorizada, entregó sus pertenencias sin oponer resistencia.

Tras consumar el robo, el sujeto huyó caminando por las calles del centro sin levantar mayor sospecha. El hecho quedó registrado parcialmente en cámaras de seguridad.

El delincuente fue descrito como un hombre de tez morena, que vestía una polera y gorra con parte blanca. Vecinos del sector exigen mayor presencia policial, ya que este tipo de robos, se estarían volviendo más frecuentes en la zona comercial del cercado de Ica.

