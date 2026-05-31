Investigadores de Mayo Clinic informaron que una forma altamente precisa de radioterapia logró reducir significativamente los episodios de taquicardia ventricular (TV), una arritmia potencialmente mortal que puede derivar en muerte cardíaca súbita.

Los resultados fueron presentados durante la conferencia anual de la Heart Rhythm Society y publicados en la revista científica Heart Rhythm Journal, donde los especialistas destacaron el potencial de la terapia con haz de protones como una nueva opción para pacientes con escasas alternativas terapéuticas.

Reducción significativa de los episodios de taquicardia ventricular

El estudio evaluó a siete pacientes con cardiopatía avanzada y taquicardia ventricular resistente a tratamientos convencionales, incluidos medicamentos antiarrítmicos y procedimientos de ablación con catéter.

Tras recibir una única sesión de terapia con protones dirigida a la zona del corazón responsable de las señales eléctricas anormales, los participantes registraron una reducción del 79% en los episodios de taquicardia ventricular.

Según los investigadores, el promedio mensual de episodios disminuyó de 7,2 antes del tratamiento a 1,5 después de la intervención.

Además, durante un seguimiento de hasta dos años, no se detectaron efectos adversos graves relacionados con la terapia y la función cardíaca de los pacientes permaneció estable en la mayoría de los casos.

Una alternativa no invasiva para pacientes complejos

Konstantinos Siontis, cardiólogo y especialista en arritmias de Mayo Clinic, explicó que muchos pacientes con este tipo de trastornos cardíacos complejos suelen quedarse sin opciones terapéuticas efectivas.

“Estamos observando que un enfoque completamente no invasivo podría reducir de forma significativa los episodios de taquicardia ventricular”, señaló el investigador principal del estudio.

La técnica utilizada corresponde a la denominada radioablación cardíaca, un tratamiento emergente que emplea radiación para destruir o modificar áreas específicas del corazón responsables de generar señales eléctricas anómalas.

Mayor precisión y menor exposición a tejidos sanos

Uno de los principales beneficios de la terapia con haz de protones es su capacidad para dirigir la radiación con alta precisión hacia el tejido cardíaco afectado.

De acuerdo con Kenneth Merrell, oncólogo radioterápico de Mayo Clinic y coautor del estudio, esta tecnología permite reducir la exposición de las zonas sanas del corazón y de otros órganos cercanos a la radiación.

“Estos hallazgos son alentadores porque demuestran que podemos dirigirnos con precisión al tejido cardíaco responsable de la TV mientras minimizamos la exposición al resto del corazón”, indicó.

Los investigadores precisaron que esta es una de las primeras experiencias en humanos utilizando terapia con protones para radioablación cardíaca.

Se necesitan estudios más amplios

Pese a los resultados favorables, los especialistas subrayaron que se trata de un estudio de viabilidad con una muestra reducida y que se requieren ensayos clínicos de mayor escala para confirmar la seguridad y eficacia de la técnica a largo plazo.

Asimismo, recordaron que los participantes presentaban insuficiencia cardíaca avanzada y un elevado riesgo de complicaciones derivadas de su enfermedad de base. Durante el seguimiento, algunos pacientes fallecieron o necesitaron un trasplante cardíaco debido a la progresión de sus patologías.

Los autores consideran que los hallazgos respaldan la continuación de las investigaciones para identificar qué perfiles de pacientes podrían beneficiarse más de esta innovadora alternativa terapéutica.