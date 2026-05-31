El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), supervisó el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Sullana, que tiene un avance físico del 47 %, el cual beneficiará a más de 321 mil ciudadanos de los distritos de Bellavista, Marcavelica, Querecotillo y Sullana.

Con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución de la obra, se realizó una visita de monitoreo a los trabajos que se desarrollan en los asentamientos humanos cuya población se beneficiará con agua segura y servicios de saneamiento más eficientes y de mejor calidad.

La intervención contempla la instalación de 9903 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y 370 conexiones de alcantarillado. Además, se ejecutará la rehabilitación de 87 conexiones de agua potable y 12 097 conexiones de alcantarillado, optimizando la prestación de estos servicios básicos para miles de familias de la provincia de Sullana.

“Continuamos trabajando en todo el país para brindar mejores servicios a las familias que más necesitan de agua segura y alcantarillado. Por eso, nuestro equipo técnico sigue de cerca el desarrollo de esta obra tan importante para la región Piura”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Durante la jornada de trabajo, se desarrollaron reuniones técnicas con representantes de la empresa contratista, de la supervisión de obra y de la Junta de Resolución de Disputas, con lo que se reforzaron mecanismos preventivos, se identificaron posibles riesgos para la ejecución del proyecto y se promovió el cumplimiento de controles de integridad establecidos por el sector.