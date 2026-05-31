El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), supervisó el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Sullana, que tiene un avance físico del 47 %, el cual beneficiará a más de 321 mil ciudadanos de los distritos de Bellavista, Marcavelica, Querecotillo y Sullana.
Con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución de la obra, se realizó una visita de monitoreo a los trabajos que se desarrollan en los asentamientos humanos cuya población se beneficiará con agua segura y servicios de saneamiento más eficientes y de mejor calidad.VER MÁS: Contraloría detecta que en la EPS Grau simulan la recepción de grupos electrógenos valorizados en S/676,058
La intervención contempla la instalación de 9903 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y 370 conexiones de alcantarillado. Además, se ejecutará la rehabilitación de 87 conexiones de agua potable y 12 097 conexiones de alcantarillado, optimizando la prestación de estos servicios básicos para miles de familias de la provincia de Sullana.
“Continuamos trabajando en todo el país para brindar mejores servicios a las familias que más necesitan de agua segura y alcantarillado. Por eso, nuestro equipo técnico sigue de cerca el desarrollo de esta obra tan importante para la región Piura”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Municipio de Lancones aprueba una obra de S/ 9.3 millones dentro del cauce del río
Durante la jornada de trabajo, se desarrollaron reuniones técnicas con representantes de la empresa contratista, de la supervisión de obra y de la Junta de Resolución de Disputas, con lo que se reforzaron mecanismos preventivos, se identificaron posibles riesgos para la ejecución del proyecto y se promovió el cumplimiento de controles de integridad establecidos por el sector.