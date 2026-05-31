El Director General del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), Breña, Benjamín Pimentel Román, en entrevista con Correo, informó que en unas 6 a 8 semanas, la institución, empezará a brindar tratamiento oncológico pediátrico con quimioterapia.

¿Cuántas atenciones al día se realizan y que porcentaje corresponde al interior del país?

Al día se realizan más de 2,000 atenciones entre consultas, emergencias, laboratorio y diagnósticos por imágenes. Además, el 30% de los pacientes proviene de regiones del interior del país. Entre enero y abril se efectuaron 95,517 atenciones médicas, 15,518 en emergencia, 1,633 cirugías, 429,908 exámenes de imágenes y 62,559 análisis de laboratorio.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta?

Contamos con los mejores recursos humanos capacitados en las diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas, sin embargo, tenemos dos frentes que nos dificultan brindar una mejor atención con calidad al 100%: la infraestructura, que es muy antigua, y el equipamiento. Pero a pesar de estas limitaciones estructurales se logra el objetivo final: devolverle la salud a cada niño.

¿Y qué se está haciendo frente a estas dificultades?

Atacamos los problemas agudos, corregimos en el momento. Lamentablemente es como una especie de bombero: se apaga el fuego donde se presenta. Frente a estas dificultades hay proyectos para poder mejorar estos dos aspectos, tanto en infraestructura como equipamiento y estamos bien encaminados. Lo importante es que nuestros pacientes pediátricos reciban la atención oportuna.

¿Qué proyectos a corto plazo están a ejecutarse?

Actualmente se ejecuta una IOARR para rehabilitar la sala de operaciones del hospital. El proyecto registra un avance del 80% y busca reactivar el Centro Quirúrgico, que permanece cerrado desde hace tres años debido a problemas técnicos que impidieron culminar las obras. La institución espera recibir en las próximas semanas un presupuesto complementario comprometido por el Ministerio de Salud para concluir la infraestructura. Luego se iniciará la segunda etapa, correspondiente al equipamiento. Asimismo, el Minsa se comprometió a destinar una partida inicial para la compra de equipos, con el objetivo de que el Centro Quirúrgico retome sus funciones antes de finalizar el año.

¿Y de cuánto estamos hablando en presupuesto?

El presupuesto para culminar la obra es algo de más de S/ 4.2 millones aproximadamente, y en lo que respecta al equipamiento es de S/ 48 millones. Para este año está proyectado un desembolso de unos S/ 20 millones para el centro quirúrgico. Respecto a la obra ya tenemos asegurado S/ 2.5 millones para estas próximas semanas y la diferencia lo darán según vayamos ejecutando la primera entrega; y lo del presupuesto de equipamiento probablemente para fines de junio. Lo ideal es que el Centro Quirúrgico empiece a funcionar este año.

Respecto al tratamiento de cáncer infantil, ¿qué proyectos se avizoran?

Ante la creciente demanda que presenta el INEN, pronto vamos a iniciar el tratamiento de cáncer con quimioterapia en forma más continua a nuestros niños en un ambiente exclusivo que ya estamos habilitando temporalmente en el tercer piso del pabellón 2, con capacidad para cuatro camas y dos cunas. Los niños que sean diagnosticados con cáncer se quedarán en el INSN para su atención quirúrgica si lo requiere y quimioterapia. El Minsa está dando todo el apoyo, para que los niños oncológicos accedan al tratamiento oportuno y adecuado con medicamentos de alto costo.

Frente al sarampión, ¿el INSN está preparado ante una posible epidemia?

Sí estamos preparados para recibir a pacientes en caso se presente una epidemia de sarampión en Lima. Ya en el año 1992 la sufrimos y se dieron buenos resultados con toda la intervención. Ahora tenemos un plan que está listo y se activa en el momento que se presenten los casos. Nuestro personal profesional está capacitado como para afrontar un posible brote epidémico en Lima.