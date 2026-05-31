Una nueva ejecución en plena vía pública vuelve a encender las alarmas sobre el avance del crimen organizado en Lima. Un trabajador de una concesionaria de vehículos de alta gama fue asesinado a balazos en el exclusivo distrito de San Borja.

La víctima fue identificada como Claudio Humberto Pardo Chacayma, quien laboraba en una empresa dedicada a la venta de autos de lujo ubicada en la avenida Primavera, cerca del límite entre San Borja y Surco.

HIPÓTESIS

Según las primeras investigaciones, el trabajador acababa de salir de la concesionaria y se disponía a abordar una camioneta de la empresa estacionada frente al local cuando fue interceptado por dos sujetos armados que llegaron en motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes le dispararon varias veces y huyeron de la zona.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia y Pardo Chacayma fue trasladado a la Clínica San Pablo. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Personas cercanas a la empresa indicaron que la víctima llevaba pocas semanas trabajando en el área de ventas y que mantenía un vínculo familiar con el propietario de la concesionaria, un dato que ahora forma parte de las pesquisas.

La Policía Nacional desplegó operativos para ubicar a los responsables y no descarta que el crimen esté vinculado a presuntas extorsiones dirigidas contra el dueño del negocio. Peritos de Criminalística recogieron evidencias en la escena y analizan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los sicarios.

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La hipótesis cobra fuerza debido a antecedentes registrados en la misma empresa. En marzo, delincuentes intentaron robar vehículos de alta gama del local y protagonizaron un enfrentamiento armado con personal de seguridad, dejando un asaltante muerto.