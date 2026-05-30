El Poder Judicial ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Antonio Canales Moscoso, quien es investigado por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. La medida fue dictada luego de que el oficial protagonizara una intervención policial en San Martín de Porres que generó repercusión pública tras difundirse videos del incidente.

El caso se originó cuando Canales Moscoso fue intervenido por un agente de tránsito luego de ingresar con su vehículo a la vía exclusiva del Metropolitano. Durante la diligencia, el oficial se negó a descender de la unidad y a entregar la documentación requerida, además de utilizar su rango para increpar al suboficial que realizaba el procedimiento.

Manuel Antonio Canales Moscoso, es un comandante PNP que a bordo de su auto invadió la vía exclusiva del Metro. No tenía licencia y chocó moto del policía de tránsito.



Su respuesta fue violencia y discriminación. El 2016 fue expulsado de la PNP por disparar a un joven de 16… pic.twitter.com/4Yu8hrsFah — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) May 28, 2026





Poder Judicial aceptó pedido de la Fiscalía

Tras conocerse los hechos, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y solicitó que el comandante sea recluido mientras continúa el proceso penal. La Fiscalía sostiene que existen elementos para investigarlo por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado.

La solicitud fue evaluada por el Poder Judicial, que finalmente declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por un periodo de cuatro meses. Como consecuencia de esta decisión, el oficial deberá ser internado en un establecimiento penitenciario mientras avanzan las diligencias del caso.

A través de un pronunciamiento, el Poder Judicial confirmó la medida adoptada contra el investigado y precisó el delito por el cual viene siendo procesado.

“La Corte Superior de Justicia de Lima Norte dicta 4 meses de prisión preventiva contra el comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso, investigado por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado”, informó la entidad.

#PrisiónPreventiva 🔒 | La Tercera Fiscalía Penal de Flagrancia de Lima Norte logró que se dicten cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante PNP Manuel Canales (57), por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, en el distrito de San Martín de Porres. pic.twitter.com/91efuh14sx — Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte (@mplimanorte) May 30, 2026





Tras el incidente ocurrido en la vía exclusiva del Metropolitano, la Policía Nacional dispuso la suspensión temporal de Manuel Antonio Canales Moscoso mientras continúan las investigaciones por su conducta durante la intervención. El intervenido también presentaba un antecedente registrado en su trayectoria, ya que en 2016 fue separado de la institución tras verse involucrado en un hecho en el que disparó contra un grupo de jóvenes que se encontraba frente a su vivienda, dejando a uno de ellos herido.