Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el sistema de alcantarillado de la ciudad, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. ha realizado la limpieza y descolmatación de redes de alcantarillado en más de 100 metros lineales de Paita Alta.

Estas acciones se llevaron a cabo entre las avenidas Miguel Grau con Ramiro Prialé, en el sector El Tablazo, donde se retiraron grandes cantidades de residuos sólidos que obstruían el libre flujo de las aguas residuales.

“Como parte de nuestro plan de mantenimiento preventivo y correctivo que se viene ejecutando en Paita, hemos logrado la limpieza de más de 100 metros. Gracias al trabajo coordinado de nuestro personal operativo, se logró retirar grandes cantidades de piedras, ladrillos, bloques de cemento y otros residuos de la actividad de la obra que se viene realizando en el sector”, afirmaron los representantes de la EPS Grau - Paita.

En este sentido, la empresa prestadora insta a la población en general a realizar un correcto uso del sistema de alcantarillado, no arrojando basura ni desperdicios por los buzones, ya que estas malas prácticas solo ocasionan el deterioro de las redes, produciendo afloramientos de aguas residuales que causan malestar en la comunidad en general.

Asimismo, exhortamos a las autoridades competentes a realizar un correcto trabajo en el cambio de redes a fin de evitar perjuicios en el sistema integral de saneamiento.