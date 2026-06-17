La práctica del básquet sobre silla de ruedas demuestra que no existen imposibles para destacar en el deporte; los más veteranos con paso por la selección nacional sirven como el ejemplo claro para motivar a los jóvenes a dedicarle tiempo a la actividad deportiva.

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El Club Amigos por y para Siempre es un claro ejemplo de ello, donde Gladys Gonzales López resaltó que su paso por la selección peruana inició en el 2015, donde Perú clasificó para los Parapanamericanos de Toronto; cuatro años después tuvo la oportunidad de representar al Perú en unos nuevos Parapanamericanos en Lima 2019.

“También tengo dos sudamericanos; de ahí tengo los Parapanamericanos de Santiago de Chile (2023) y el año pasado que fue una copa andina para poder clasificar, que fue en Colombia, Bogotá”, señaló.

La exseleccionada cuenta que llegó a practicar deporte por el llamado de un conocido y recuerda su primera experiencia en la selección como una buena noticia, donde la emoción por representar al país y a su familia fue indescriptible porque no se imaginó llegar hasta esa etapa.

Entre las anécdotas que recuerda está la de Santiago de Chile, cuando unos niños fueron invitados y mostraron su emoción por practicar deporte con las personas en silla de ruedas, siendo este un intercambio de emociones que recuerda: “A pesar de que tengamos una discapacidad, no nos dejemos, sigamos adelante, practiquemos el deporte porque el deporte da salud y no nos inclinemos a que no podemos, que todo en esta vida se puede”, comentó.

Por su parte, Claudio Colcamamani , de 43 años, explicó que la experiencia de representar al país en una selección llena de orgullo a quien lo hace: “Yo tuve mi primera oportunidad de ser selección a los 24 años (…) Inicialmente, yo pertenecía a otra asociación donde yo me formé, pero ahora estoy representando a Amigos por y para siempre”, refirió.

Colcamamani también comentó que tuvo la oportunidad de llegar a una preselección; sin embargo, los requisitos para participar cambiaron. “Ahora hay muchos más filtros para llegar a ser selección; complicado no es, hay que tener disciplina, hay que tener bastante empeño para practicar”, expresó.

En cuanto a las experiencias vividas en la selección, indicó que en esta etapa conoció a compañeros de otras ciudades que superaban sus límites, pese a la discapacidad que tenían. “Cuando uno ve a una persona con discapacidad similar a ti o con una discapacidad peor a la tuya, te das cuenta de que no todo es tan grave como uno pensaba; hay personas que tienen amputaciones de la cintura para abajo y más una mano, en cambio de repente uno tiene una pierna y todavía está movilizándose”, agregó como reflexión.

Esta experiencia plasmada en dos seleccionados también hace eco en los más jóvenes, como es el caso de Cristian Guler, de 19 años, quien llegó al club hace un mes a pedido de personas que lo motivaron a probar el deporte. “Poco a poco me fue gustando y sigo yendo”, señaló, además de resaltar que nunca se imaginó jugar sobre una silla de ruedas.

Aunque se encuentra al inicio de la carrera, Cristian aspira a grande, al igual que sus compañeros de club, integrar una selección peruana que le permita salir del país y conocer otros lugares.

Los martes, jueves y viernes le dedican unas cinco horas a la práctica deportiva, y este tiempo significa mucho para Cristian, quien resaltó que ello le permite liberarse del estrés causado por estar en su cuarto.

Entre el 19 y 21 de junio, Arequipa será sede del Torneo Apertura de Baloncesto sobre silla de ruedas, a realizarse en el coliseo de Lara desde las 9:00 horas. En esta competición participarán clubes de Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac, a la espera de replicar ello en octubre con el Torneo Clausura que determinará quiénes integrarán la próxima selección nacional.