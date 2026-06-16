Luego de cuatro días de intensa competencia en el Campeonato Regional Juvenil Sur de Ajedrez, desarrollado en el coliseo Arequipa, quedaron definidos los ganadores de las diferentes categorías que obtuvieron su clasificación al Campeonato Nacional Juvenil, programado del 1 al 5 de julio en la ciudad de Lima.

El torneo reunió a cerca de 350 deportistas procedentes de las regiones de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac, Madre de Dios y Arequipa. El evento fue organizado por el Club Fantasy Chess, presidido por Guillermo Lazo Medina, con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (FDPA).

Ceremonia de premiación en el coliseo Arequipa. Foto: GEC.

Lazo destacó la importancia de haber realizado el campeonato en el principal escenario deportivo de la ciudad. “Estamos contentos de haber usado el mayor emblema de la ciudad de Arequipa, el coliseo Arequipa. Por primera vez en la historia del ajedrez se desarrolla un campeonato de esta naturaleza. Esperamos que las entidades privadas y públicas se acerquen a nosotros para poder realizar diferentes actividades”, manifestó.

El dirigente también recordó que los deportistas que no participaron en el certamen regional no podrán intervenir en el Campeonato Nacional Juvenil. “La federación es estricta en este sentido”, señaló, al explicar que la clasificación al torneo nacional depende obligatoriamente de la participación en las etapas regionales.

Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, Jaime Ortega Choque, en ceremonia de clausura. Foto: GEC

La ceremonia de clausura contó con la presencia del presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, Jaime Ortega Choque, así como de Víctor Pimentel Mendoza, jefe de la Zona 2.4 de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE América), quienes resaltaron el nivel competitivo mostrado por los participantes durante el campeonato.

Los ajedrecistas que logren destacar en el Nacional Juvenil tendrán la posibilidad de representar al país en competencias internacionales. Entre ellas figuran el Campeonato Panamericano Juvenil, que se realizará en Colombia del 26 de julio al 2 de agosto, y el Campeonato Sudamericano Juvenil, previsto en Chile del 2 al 11 de diciembre.

Ganadores en modalidad clásica

Sub 06 – ABSOLUTO

1. Munarriz Valle, André Gustavo (Arequipa) - 6.5 puntos

2. Remigio Atoche, Leonardo (Colegio Sagrado Corazón-Arequipa) - 6 puntos 3. Chire Vera, Stefano (Colegio Domingo Savio-Arequipa) - 4.5 puntos

Sub 06 – FEMENINO

Toma Mamani, Abigail Saraí (Jaque Mate-Tacna) - 6 puntos

2. Fernández Ramos, Sophia Gabriela (Arequipa) - 5 puntos

3. Gamero Diaz, Ivanna Avril (Jaque 21-Arequipa) - 4 puntos

Sub 08 – ABSOLUTO

López Pachao, Eduardo Franco (I.E. San Juan Bautista La Salle) 7 puntos

Chuctaya Ayala, Mesut Adonis (Machupicchu) 5.5 puntos

Zanabria Loayza, Ricardo Samin (Club Jaque Matheus-Cusco) - 5.5 puntos

Sub 08 – FEMENINO

Navarro Martínez, Cristina Celeste (Jaque Mate-Tacna) - 6 puntos

Ramírez Alvis, Dayra Denisse (Elite de Arequipa) - 5 puntos

Rimachi Huacasi, Alejandra Valeria (Elite de Arequipa) - 5 puntos

Sub 10 – ABSOLUTO

Yugra Kelca, Alessandro Joaquín (Frank Marshall-Moquegua) 6 puntos

Holguín Segovia, David Luis (Colegio Lincoln-Cusco) - 6 puntos

Cutipa Coyla, Savic Misael (Liga de Ajedrez Sicuani) - 5.5 puntos

Sub 10 – FEMENINO

Machaca Quispe, Amelie Marjorie (Jaque Matheus-Arequipa) 6 puntos

Gamero Alfaro, Alessandra (Fantasy Chess-Arequipa) - 6 puntos

Rosas Meza, Camila Estefanía (Elite Arequipa) - 5 puntos

Sub 12 – ABSOLUTO

Gallegos Quispe, Daniel Paolo (Cusco) - 6.5 puntos

Machaca, Quispe Adrián Emmanuel (Jaque Matheus-Arequipa) - 6 puntos

Moscoso Téllez, Joe Goldtie (Jaque Matheus-Arequipa) - 5.5 puntos

Sub 12 – FEMENINO

Cutipa Korinti, Ariana Alicia (Elite Arequipa) - 6 puntos

Márquez Ccori, Amy Sarahi (Quillabamba) - 5.5 puntos

Endara Quillahuamán, Chaska Nicole (Jaque Matheus-Cusco) 5.5 puntos

Sub 14 – ABSOLUTO

Miranda Galindo, Matheo Salvador (La Recoleta-Arequipa) 6 puntos

Choquehuanca Quispe, Dariel Álvaro (Quillabamba) - 5.5 puntos

Marca Esquivel, Edgar Sebastián (Elite Arequipa) - 5.5 puntos

Sub 14 – FEMENINO

Mandujano, Alagon Ghaydaa (Jaque Matheus-Cusco) - 6 puntos

Machacca Mina, Adamaris (TALENTOS DE PITÁGORAS-Cusco) - 6 puntos

Cutipa Korinti, Aliz Anyela (Elite Arequipa) - 5 puntos

Sub 16 – ABSOLUTO

Rosas Llamocca, Álvaro Rodrigo (Elite Arequipa) - 6 puntos

Banda Chahuara, Keops (Jaque Matheus-Cusco) - 6 puntos

Fuentes Olarte, José Carlos (Dragon-Ilo) - 5.5 puntos

Sub 16 – FEMENINO

Díaz Tejada, Fiorella Adelia - 3.5 puntos

Florez Huamán, Areli Oriana - 3 puntos

Choquehuayta Choquehuayta, Nedy (Arequipa) - 1.5 puntos

Sub 18 – ABSOLUTO

Cárdenas, Lima Vincent Matías (I.E.P La Merced-Cusco) - 6 puntos

2. Paco Herrera, Fernando Daniel (Arequipa) - 6 puntos

3. Mogrovejo Gómez, Fernando Félix (Elite Arequipa) - 4.5 puntos

Sub 18 – FEMENINO

Obregón Castellanos, Carla Victo (Jaque Matheus-Cusco) - 6.5 puntos

Salas Porras, Anghelina Jazmín - 6 puntos

Intor Coa, Adriana Michelle Joy (Arequipa) - 5 puntos