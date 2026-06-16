Luego de cuatro días de intensa competencia en el Campeonato Regional Juvenil Sur de Ajedrez, desarrollado en el coliseo Arequipa, quedaron definidos los ganadores de las diferentes categorías que obtuvieron su clasificación al Campeonato Nacional Juvenil, programado del 1 al 5 de julio en la ciudad de Lima.
El torneo reunió a cerca de 350 deportistas procedentes de las regiones de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac, Madre de Dios y Arequipa. El evento fue organizado por el Club Fantasy Chess, presidido por Guillermo Lazo Medina, con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (FDPA).
Lazo destacó la importancia de haber realizado el campeonato en el principal escenario deportivo de la ciudad. “Estamos contentos de haber usado el mayor emblema de la ciudad de Arequipa, el coliseo Arequipa. Por primera vez en la historia del ajedrez se desarrolla un campeonato de esta naturaleza. Esperamos que las entidades privadas y públicas se acerquen a nosotros para poder realizar diferentes actividades”, manifestó.
El dirigente también recordó que los deportistas que no participaron en el certamen regional no podrán intervenir en el Campeonato Nacional Juvenil. “La federación es estricta en este sentido”, señaló, al explicar que la clasificación al torneo nacional depende obligatoriamente de la participación en las etapas regionales.
La ceremonia de clausura contó con la presencia del presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, Jaime Ortega Choque, así como de Víctor Pimentel Mendoza, jefe de la Zona 2.4 de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE América), quienes resaltaron el nivel competitivo mostrado por los participantes durante el campeonato.
Los ajedrecistas que logren destacar en el Nacional Juvenil tendrán la posibilidad de representar al país en competencias internacionales. Entre ellas figuran el Campeonato Panamericano Juvenil, que se realizará en Colombia del 26 de julio al 2 de agosto, y el Campeonato Sudamericano Juvenil, previsto en Chile del 2 al 11 de diciembre.
Ganadores en modalidad clásica
Sub 06 – ABSOLUTO
1. Munarriz Valle, André Gustavo (Arequipa) - 6.5 puntos
2. Remigio Atoche, Leonardo (Colegio Sagrado Corazón-Arequipa) - 6 puntos 3. Chire Vera, Stefano (Colegio Domingo Savio-Arequipa) - 4.5 puntos
Sub 06 – FEMENINO
Toma Mamani, Abigail Saraí (Jaque Mate-Tacna) - 6 puntos
2. Fernández Ramos, Sophia Gabriela (Arequipa) - 5 puntos
3. Gamero Diaz, Ivanna Avril (Jaque 21-Arequipa) - 4 puntos
Sub 08 – ABSOLUTO
López Pachao, Eduardo Franco (I.E. San Juan Bautista La Salle) 7 puntos
Chuctaya Ayala, Mesut Adonis (Machupicchu) 5.5 puntos
Zanabria Loayza, Ricardo Samin (Club Jaque Matheus-Cusco) - 5.5 puntos
Sub 08 – FEMENINO
Navarro Martínez, Cristina Celeste (Jaque Mate-Tacna) - 6 puntos
Ramírez Alvis, Dayra Denisse (Elite de Arequipa) - 5 puntos
Rimachi Huacasi, Alejandra Valeria (Elite de Arequipa) - 5 puntos
Sub 10 – ABSOLUTO
Yugra Kelca, Alessandro Joaquín (Frank Marshall-Moquegua) 6 puntos
Holguín Segovia, David Luis (Colegio Lincoln-Cusco) - 6 puntos
Cutipa Coyla, Savic Misael (Liga de Ajedrez Sicuani) - 5.5 puntos
Sub 10 – FEMENINO
Machaca Quispe, Amelie Marjorie (Jaque Matheus-Arequipa) 6 puntos
Gamero Alfaro, Alessandra (Fantasy Chess-Arequipa) - 6 puntos
Rosas Meza, Camila Estefanía (Elite Arequipa) - 5 puntos
Sub 12 – ABSOLUTO
Gallegos Quispe, Daniel Paolo (Cusco) - 6.5 puntos
Machaca, Quispe Adrián Emmanuel (Jaque Matheus-Arequipa) - 6 puntos
Moscoso Téllez, Joe Goldtie (Jaque Matheus-Arequipa) - 5.5 puntos
Sub 12 – FEMENINO
Cutipa Korinti, Ariana Alicia (Elite Arequipa) - 6 puntos
Márquez Ccori, Amy Sarahi (Quillabamba) - 5.5 puntos
Endara Quillahuamán, Chaska Nicole (Jaque Matheus-Cusco) 5.5 puntos
Sub 14 – ABSOLUTO
Miranda Galindo, Matheo Salvador (La Recoleta-Arequipa) 6 puntos
Choquehuanca Quispe, Dariel Álvaro (Quillabamba) - 5.5 puntos
Marca Esquivel, Edgar Sebastián (Elite Arequipa) - 5.5 puntos
Sub 14 – FEMENINO
Mandujano, Alagon Ghaydaa (Jaque Matheus-Cusco) - 6 puntos
Machacca Mina, Adamaris (TALENTOS DE PITÁGORAS-Cusco) - 6 puntos
Cutipa Korinti, Aliz Anyela (Elite Arequipa) - 5 puntos
Sub 16 – ABSOLUTO
Rosas Llamocca, Álvaro Rodrigo (Elite Arequipa) - 6 puntos
Banda Chahuara, Keops (Jaque Matheus-Cusco) - 6 puntos
Fuentes Olarte, José Carlos (Dragon-Ilo) - 5.5 puntos
Sub 16 – FEMENINO
Díaz Tejada, Fiorella Adelia - 3.5 puntos
Florez Huamán, Areli Oriana - 3 puntos
Choquehuayta Choquehuayta, Nedy (Arequipa) - 1.5 puntos
Sub 18 – ABSOLUTO
Cárdenas, Lima Vincent Matías (I.E.P La Merced-Cusco) - 6 puntos
2. Paco Herrera, Fernando Daniel (Arequipa) - 6 puntos
3. Mogrovejo Gómez, Fernando Félix (Elite Arequipa) - 4.5 puntos
Sub 18 – FEMENINO
Obregón Castellanos, Carla Victo (Jaque Matheus-Cusco) - 6.5 puntos
Salas Porras, Anghelina Jazmín - 6 puntos
Intor Coa, Adriana Michelle Joy (Arequipa) - 5 puntos