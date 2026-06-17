Huánuco: captura a presunto autor de robo agravado de trimóvil tras operativo plan cerco

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco ordenó prisión preventiva de seis meses para el docente Edward Arce (23), acusado del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad.

El fiscal provincial Brady Michael Aguirre Ocaña, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, expuso los motivos del requerimiento de la medida coercitiva de la libertad para el investigado que hace unos días ejercía la labor pedagógica y mantenía una cercanía con el presunto menor agraviado.

PRUEBAS AUDIOVISUALES

Los actos de connotación sexual habrían ocurrido en el interior de las aulas de manera reiterada; el último de ellos, el día 10 de junio del presente año. Este hecho habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del plantel educativo, en el que se observa que el investigado se acerca al menor de edad y le realiza tocamientos en la zona del pectoral.

El caso vio la luz después de que el menor contara a su abuela que su profesor lo acosaba y rosaba partes de su cuerpo, con las manos, las veces que lo veía de cerca. El 11 de junio, el padre del menor interpone la denuncia policía. Ese mismo día, el docente fue intervenido en el interior del centro educativo.

Debido a la gravedad del caso y por el peligro procesal que representa el investigado, el pedido de prisión preventiva de parte del Ministerio Público fue declarado fundado.