Personal policial de la Comisaría PNP Aucayacu, tras tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo ocurrido el 17 de junio de 2026 en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, ejecutó de manera inmediata el plan cerco, logrando la ubicación y captura del presunto autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado de vehículo menor.

La intervención se inició luego de que E.A.C. (22) denunciara haber sido víctima del robo de su vehículo menor (trimóvil), de placa de rodaje n.° 3251-ID. Según refirió, mientras permanecía en el interior de la unidad, fue abordado por un sujeto de sexo masculino que, provisto de un arma blanca, lo amenazó para que descendiera del vehículo. Ante el temor generado por dicha amenaza, la víctima abandonó la unidad, la cual fue sustraída por el presunto delincuente.

PLAN CERCO

Tras la denuncia formulada, el personal policial actuó de manera inmediata, ejecutando el operativo plan cerco y desplegando acciones de búsqueda y ubicación en diversos sectores de la jurisdicción. Como resultado de estas acciones, se logró intervenir y capturar a Ángel J.B.C. (33) en inmediaciones del jirón Las Américas, distrito de Aucayacu, por encontrarse presuntamente implicado en el hecho delictivo denunciado.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Aucayacu, donde se vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley, con conocimiento y participación del representante del Ministerio Público.