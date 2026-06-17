Nuevamente las vías de comunicación se vuelven a teñir de sangre. La noche del martes 16 de junio, aproximadamente a las 11:30 p.m., en el sector del caserío San Isidro, distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado fue escenario de un lamentable siniestro protagonizado por un ómnibus de la empresa Real Chancas, el cual cubría la ruta Pucallpa – Lima tras haber partido de Pucallpa alrededor de las 6:00 de la tarde.

La unidad sufrió un despiste debido a una aparente falla en su sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcado. Como consecuencia del impacto, se han reportado 11 fallecidos entre ellos un bebé y 19 heridos, que por la cercanía fueron trasladados al Hospital de Tingo María.

Tras el accidente, diversas unidades de auxilio acudieron de inmediato al lugar para atender a los pasajeros afectados. Las víctimas fueron rescatadas y evacuadas oportunamente gracias a la intervención de la ambulancia del Puesto de Salud de Pumahuasi, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y efectivos de la Policía Nacional del Perú – Unidad de Carreteras.

CAPACIDAD DE REACCIÓN

Como resultado de esta intervención, un equipo multidisciplinario conformado por médicos especialistas, enfermeros, técnicos y personal asistencial, con el apoyo de brigadistas de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, brindó atención médica inmediata a un total de 16 pacientes (entre adultos y menores de edad). Todos ellos ingresaron con diagnóstico de policontusiones.

PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS

Carita Mauricia Pelileo Macanilla (25); Yuvis Rosa Tananta Rodríguez (37); Wenceslao García Vásquez (59); Manuel Manuyama Castro (54); Erlinda Geny Meza Arzapalo (58); María Erlita Ruiz Vásquez (43); Willy Danti Jauri Isaguirre (59); Benito Néstor Fretel Ponce (52); Joel Tito Aldana Machuca (44); César Del Valle Arroyo (60); Jefferrin Luana Tananta (25); Yhomar Velázquez Pérez (26); y Katherine Calderón Ricra (34).

PACIENTES MENORES DE EDAD ATENDIDOS

L. A. J. (06 meses); R. P. D. (08 meses) y I. R. C. M. (01 año). Asimismo, las víctimas sufrieron el robo de billeteras y pertenencias por parte de personas que, lejos de ayudarlos, aprovecharon la tragedia para delinquir lo que dificulta identificar a los fallecidos. Asimismo, algunos cadáveres que quedaron atrapados en la carrocería del vehículo.

FALLECIDOS

En la lista difundida figuran Pedro Alejandro Lezameta Pantoja, conductor del bus; Valentina Trillo Ore (56); José Manuel Bocanegra Vílchez (76); un menor de edad NN; Vitermo William García Carmen; Jarley Jair Inuma Ruiz (10); Erick Lachuma Rengifo (25); Rayler Wadinsson Falcón Tantalaya (40); y una mujer NN. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para la identificación plena de las víctimas y el esclarecimiento de las causas del accidente.