Huánuco: califican que reunión con directivos de OTASS fue una “burla al pueblo”

Cuatro delincuentes armados llegaron hasta el frontis de la vivienda de Héctor Cajas Carbajal (64), quien se encontraba junto a sus hijos Deivis y Jheferson Cajas Espinoza, con la intención de despojarlos del dinero que llevaban para la compra de ganado. Las víctimas opusieron resistencia y, con el apoyo de sus vecinos, lograron capturar a uno de los presuntos asaltantes, quien terminó hospitalizado tras el enfrentamiento.

HECHOS

Padre e hijos acababan de salir de su vivienda, ubicada en la provincia de Ambo, para dirigirse en su vehículo a una feria ganadera en Huánuco, cuando de pronto fueron interceptados por los malhechores. Los sujetos habrían estado esperando a sus víctimas, al parecer conocían que cada lunes Héctor Cajas acudía a comprar ganado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del último lunes 16 de junio. La familia Cajas Espinoza al percatarse de la presencia de los asaltantes armados, opusieron una tenaz resistencia. Usaron palos y piedras que encontraron en el lugar, intentaron evitar el robo de los 40 mil soles que Héctor Cajas llevaba en una mochila, lamentablemente los delincuentes abrieron fuego e hirieron a los tres.

LOS HACEN CORRER

Con el sonido de los disparos y gritos de auxilio, otros familiares y vecinos salieron rápidamente de sus viviendas y se sumaron al enfrentamiento, lo que obligó a tres de los asaltantes a huir.

Un cuarto sujeto fue reducido y retenido por los pobladores hasta la llegada de efectivos de la Comisaría de Ambo y personal de Serenazgo. Mientras que Héctor y sus hijos fueron trasladados al centro de salud de Ambo, lamentable el padre de familia llegó sin vida. Luego de los primeros auxilios Jheferson (20) y Deyvis Cajas Espinoza (30) fueron trasladados al hospital Hermilio Valdizán de Huánuco.