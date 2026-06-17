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El coordinador regional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y miembro titular de la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRAH), Pedro Torres Mayta, calificó como “un paseo y una burla para el pueblo huanuqueño” la reunión sostenida con el presidente del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), en la que se abordó la crisis del servicio de agua potable que afecta a la ciudad de Huánuco.

Torres precisó que participó en la cita no como invitado, sino en su condición de integrante de la CRAH, tras haber sido convocado formalmente por la presidencia de dicha instancia para analizar la problemática que afecta a miles de usuarios de Seda Huánuco.

“Fue un desengaño. Para mí ha sido un paseo y una burla al pueblo de Huánuco. Esperábamos que Otass presentara un plan de trabajo o un plan de contingencia para enfrentar la crisis del agua, pero no hubo nada concreto”, manifestó.

AUSENCIA DE COMPROMISOS

El dirigente señaló que la exposición de los representantes de Otass generó malestar entre los asistentes debido a la ausencia de compromisos inmediatos para mejorar el servicio. Añadió que la población no demanda grandes proyectos de infraestructura, sino un adecuado mantenimiento de las redes existentes y una atención eficiente a los usuarios.

Asimismo, cuestionó la forma en que Seda Huánuco comunica los cortes del suministro. Según indicó, los avisos suelen difundirse después de que la interrupción ya se ha producido, mientras que los plazos anunciados para la reposición del servicio rara vez se cumplen.

INCONFORMES CON POLÍTICA DE TRABAJO

“Primero realizan el corte y recién horas después informan a la población. Además, cuando anuncian el restablecimiento del servicio, esto demora ocho horas, 24 horas o incluso varios días más de lo previsto. Eso demuestra una mala administración”, sostuvo.

Ante esta situación, Torres confirmó que solicitó la remoción inmediata del gerente de Seda Huánuco. Indicó además que esta posición fue respaldada por el alcalde provincial de Huánuco durante la reunión, quien también planteó la necesidad de realizar cambios en la administración de la empresa prestadora de servicios.