Una joven madre y su bebé de apenas un mes de nacido perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Churubamba, región Huánuco. Las víctimas fueron identificadas como Gisela Nieto Gerónimo (21) y su hijo J.C.N.

Según la información preliminar, ambos eran trasladados de emergencia desde el caserío de Tingo Ragra hacia el Hospital Regional Hermilio Valdizán cuando la camioneta en la que viajaban sufrió un despiste por causas que aún son materia de investigación.

El lamentable hecho ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y pobladores de la zona, quienes demandan mejores condiciones de seguridad en las vías y una atención más oportuna para las emergencias médicas en las comunidades alejadas. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente.