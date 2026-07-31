El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, aseguró que si una denuncia como la que enfrenta el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, involucrara a un integrante de su agrupación, el caso sería derivado de forma inmediata a las instancias disciplinarias correspondientes para su evaluación.

El legislador explicó que su organización actuaría con rapidez ante una acusación de esa naturaleza, activando los procedimientos de disciplina y ética con el fin de establecer responsabilidades y determinar las eventuales sanciones.

López-Chau, sin embargo, evitó opinar sobre las decisiones internas de Juntos por el Perú. Indicó que cada agrupación política cuenta con normas y mecanismos propios para abordar este tipo de situaciones, por lo que prefirió no emitir juicios sobre el manejo del caso.

Asimismo, señaló que aguardará el pronunciamiento oficial de la bancada involucrada antes de fijar una posición definitiva.