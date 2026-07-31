El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará facultades legislativas al Congreso bicameral para legislar en temas de seguridad ciudadana, reforma laboral, reforma del Estado, entre otros aspectos.

Por ese motivo, las bancadas ya evalúan si votarán a favor o en contra de la solicitud que hará el Poder Ejecutivo.

Aunque en esta ocasión, todo indica que el bloque de oposición no está alineado.

Keiko Fujimori anunció en su mensaje a la nación la presentación de facultades.| Foto: Presidencia Perú

POR SU LADO

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú (JP), precisó que primero revisarán el documento para tomar una decisión.

“Tenemos que ver el detalle del pedido, aún no lo hemos revisado. No negamos de primera mano, pero es importante revisar los detalles”, afirmó.

Sin embargo, también recordó que para atender el Fenómeno El Niño, no se requieren cambiar las leyes, sino que se pueden usar decretos de urgencia.

Y si bien el Senado no vota por las facultades, el senador Jaime Quito de ese partido, mostró su posición en contra.

Desde Ahora Nación la situación es similar, pues si bien no se han mostrado en contra de dar facultades, señalan que el Ejecutivo puede gobernar mediante decretos de urgencia.

“Una delegación tiene que ser muy específica. Tampoco se trata de dar un cheque en blanco”, declaró el senador Jaime Delgado.

En la bancada de Obras todavía no han conversado del tema. Sin embargo, Jenny Samanez, dijo a título personal, que sí votaría a favor de darle facultades al Gobierno de Fujimori.

“Votaría a favor porque es un tema urgente, como el Fenómeno El Niño, la lucha contra la inseguridad ciudadana y más”, indicó a Correo.