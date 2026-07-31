El 16 de marzo de este año, el Gobierno Regional de Arequipa dio inicio al año escolar en el colegio Gran Amauta de Miraflores, haciendo una entrega simbólica de la infraestructura ese día, sin embargo, tras pasar más de cuatro meses, los componentes electrónicos siguen sin concluirse, además de que la Región no inició el proceso de entrega formal.

Estas situaciones fueron advertidas por la Contraloría General de la República durante una visita realizada a esta infraestructura el 7 de julio. En este informe se detalla que existen demoras para la adquisición de bienes y servicios, además de que el plantel está siendo ocupado y utilizado por la comunidad educativa pese a que no se suscribió ningún documento que acredite la entrega de la obra hasta la fecha de la inspección.

Respecto al componente de data y comunicaciones, la empresa a la que se le adjudicó la contratación desistió de perfeccionar el contrato, siendo declarado desierto el proceso el pasado 15 de junio.

Cabe señalar que en este componente se debían ejecutar instalaciones y cableados de equipos de videovigilancia, los cuales actualmente fueron asumidos por el plantel educativo de manera preventiva.

Este retraso aplaza el acta de entrega provisional de infraestructura, mobiliario y equipamiento, estando sujeto a responsabilidad del gobierno regional.

Aulas de innovación pedagógica y biblioteca se encuentran inoperativas por falta de energía eléctrica.

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