El gobierno de Keiko Fujimori presentará, en los próximos días, una solicitud al Congreso Bicameral para obtener facultades legislativas. La nueva gestión ha adelantado que priorizará la lucha contra el crimen y medidas de prevención ante el Fenómeno de El Niño.

En los últimos siete gobiernos, con presidentes elegidos en las urnas o que llegaron al cargo por sucesión constitucional, se aprobó siempre la primera solicitud de esta índole a cada mandatario. No todos los proyectos, sin embargo, llegaron a aprobarse de forma íntegra. Por ello, la gestión fujimorista tendrá como principal preocupación adecuar sus iniciativas a las exigencias del Parlamento.

Los primeros

En el quinquenio que iniciaron Alejandro Toledo (Perú Posible), Alan García (APRA) y Ollanta Humala (Gana Perú), respectivamente, sólo al último se le negó una parte del plazo solicitado para legislar. Todos, por otro lado, tuvieron distintas prioridades.

En el tiempo, si bien todos abarcaron diferentes ámbitos de acción, los tres coincidieron en el mismo número de solicitudes a lo largo de sus gobiernos: siete. En el caso de Toledo y García, cuatro de ellas fueron aprobadas, mientras que en el caso de Humala, las siete iniciativas recibieron luz verde.

La primera solicitud de Toledo abordó el terrorismo como aspecto principal y se presentó en enero del 2003. El proyecto tardó un día en aprobarse y reunió 58 votos a favor. En el caso de García, el pedido se formuló en noviembre del 2006, tuvo como prioridad aspectos en materia tributaria y fue aceptada con 56 votos a veinte días de postularse.

Humala, finalmente, realizó la solicitud de facultades en agosto del 2011 con el objetivo de reorganizar el Ministerio de la Mujer. El planteamiento tardó 22 días en ser aprobado y recogió 60 votos favorables.

Otros casos

En la lista continúan dos presidentes y sus respectivos vicepresidentes, quienes asumieron la conducción del país por sucesión constitucional. Estos casos son los de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Martín Vizcarra, y los de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

El primero de ellos, PPK, que se mantuvo en el cargo por dos años hasta su renuncia en 2018, acumuló dos pedidos, pero solo el primero fue aprobado por un plazo de 90 y no de 120 días como pidió inicialmente. Este se presentó en septiembre de 2016 y recogió preocupaciones que su sucesor, Vizcarra, también abordaría.

Los ítems fueron lucha contra la corrupción, reactivación económica, formalización laboral, reorganización de Petroperú, seguridad ciudadana y el rubro de agua y saneamiento. El Congreso tardó 21 días en aprobar la propuesta, que fue discutida en varios bloques y una mayoría se aprobó por unanimidad.

Después llegaría el turno de Vizcarra, entonces vicepresidente de Kuczynski. Tras asumir como presidente de la república, tardó cuarenta días en presentar su solicitud, extendiéndola en mayo del 2018, y el Parlamento tardó 48 días en aprobarla.

La propuesta, que recogió 79 votos a favor, abordó el cierre de brechas en infraestructura y servicios, y aspectos vinculados a la competitividad y el rubro tributario y financiero. También sumó gestión en lucha contra la corrupción, modernización de la gestión del Estado, y prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad. En este caso, el plazo de 60 días que se solicitó no fue alterado.

Por su parte, Pedro Castillo, quien juró como presidente en el 2021, tardó 91 días en solicitar facultades legislativas (octubre del 2021) y otros 51 en recibir el visto bueno.

El proyecto de ley, que recogió 96 votos a favor, también abordó la reactivación económica y cuestiones en materia tributaria, financiera y fiscal. Sin embargo, el periodo de 120 días pedido no fue aceptado en su totalidad, y se le otorgó solo 90 días.

A su turno, Boluarte, que empezó a gobernar tras el intento de golpe de Estado de Castillo –el 7 de diciembre del 2022–, la primera de sus tres solicitudes fue presentada en enero del 2023.

El Parlamento tardó 37 días en promedio en aprobarla, y le dio el visto bueno el 17 de febrero del mismo año con 79 votos a favor. Una vez más, la iniciativa abordó “inversión pública, gestión económica, tributaria y modernización de la gestión del Estado”.

Al frente

En cuanto a Keiko, el pedido de facultades será el más rápido en solicitarse: apenas unos días después de asumir. El ministro de Agricultura y Riego (Midagri), Marco Vinelli, informó a Exitosa que en la próxima sesión de Consejo de Ministros, de este domingo 2 de agosto, se perfilará la iniciativa.

“Pedimos al Congreso (el domingo) que nos autorice y nos dé las facultades para poder hacerlo. Ya entraremos a ese debate a partir del lunes”, puntualizó.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey; y el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular); también se pronunciaron.

Torres, también senador y presidente de dicha cámara, pidió “esperar con tranquilidad que el Consejo de Ministros termine de elaborar esta solicitud (…) para poder evaluarla como corresponde”.

Entre tanto, el titular del MTC se mostró seguro de que la representación nacional aprobará, “razonablemente”, la propuesta del gobierno.

“He pasado 26 años en el Congreso, lo siento como si fuera mi casa. Sé cómo puede actuar un Congreso y estoy seguro que responderán a las solicitudes que el Gobierno haga, razonablemente, para ayudar en las cosas del país. Creo que conseguiremos una mayoría que apoye las solicitudes razonables que le hagamos”, indicó Rey a la prensa.