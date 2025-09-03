Los vecinos del asentamiento 28 de Julio con Los Algarrobos, en Piura, protestaron por los constantes colapsos de los desagües y el desabastecimiento de agua potable en sus sectores.

Los manifestantes se mostraron totalmente molestos y acusaron a la empresa que ejecuta la obra de pistas y veredas, ya que desde que se inició la obra, los han dejado sin agua y han ocasionado el colapso del sistema de alcantarillado.

Además, precisaron que solo han cambiado las tapas de los buzones, pero no han cambiado las redes de agua y desagüe que ya están deteriorados, lo que provoca el afloramiento de las aguas servidas.

“Hay buzones sin tapa y nadie se acerca a solucionar el problema, eso lleva varios meses. En la obra de las pistas, cuando se desbordo el desagüe, vinieron los de la EPS Grau, rompieron esa tapa y los residuos los dejaron dentro del desagüe, incluso una vecina le dijo que pusieran una tapa y ellos contestaron que pongan cualquier cosa hasta que manden una tapa nueva”, dijo muy indignado Cristhian Adanaqué.

Otro vecino dijo que las autoridades discriminan a estos sectores, ya que están prácticamente abandonados, sobre todo los niños y ancianos que son los más vulnerables al vivir entre las aguas servidas e incluso sin el recurso hídrico.

“Hay que decir las cosas por su nombre, no es justo, no es de ahora este problema. Los vecinos llaman, pero estos (EPS Grau) solo hacen acto de presencia, cumplen cinco minutos y después desaparecen. No es justo”, dijo otro vecino, quien evitó identificarse.

En la manifestación, las madres de familia señalaron que la EPS Grau no les hace caso, por lo que piden la atención de las autoridades, pues indicaron que ya ha pasado mucho tiempo con esta situación y no les solucionan el problema.

Los pobladores pidieron a la empresa y a las mismas autoridades tomar conciencia para que arreglen este problema, puesto que los niños se enferman con estas aguas pestilentes.

Agregaron que el problema ha empezado dentro de las viviendas, donde los fuertes olores son insoportables.

Finalmente, los moradores de esta zona señalaron que encima del problema del colapso de los desagües y falta de agua, la empresa EPS Grau emite los recibos de manera puntual, obligándolos prácticamente a pagar un servicio que no reciben desde hace varias semanas.