La Subgerencia Zonal Piura informó que esta semana continúan ejecutándose los trabajos de limpieza de redes de alcantarillado; conectadas a los colectores de llegada a diversas Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Según indicó la subgerente Zonal Piura, Ing. Susana Bastarrachea Valencia, en el transcurso de la última semana se ha intervenido en sectores como la residencial Angamos, urbanización San Ramón, Urb. San Eduardo, entre otras zonas del distrito de Piura; donde con apoyo de la máquina de baldes se ha retirado gran cantidad de sólidos del alcantarillado.

“Contamos actualmente con dos máquinas de balde que vienen trabajando en puntos estratégicos de las localidades antes mencionadas. Por ejemplo, actualmente se está interviniendo en el colector principal de ingreso a la cámara San Martín, para garantizar su correcto funcionamiento hasta que se ejecute la rehabilitación de la infraestructura deteriorada”, afirmó la funcionaria.

Cabe recalcar que, como parte de estas acciones, se tiene programado limpiar un aproximado de 108 mil metros lineales de redes de alcantarillado (de material PVC); trabajos que se prevé culminar en un plazo de tres meses; con apoyo de personal técnico y maquinaria de la empresa.