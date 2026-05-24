Más de 42 mil habitantes de la provincia de Paita contarán con mejores condiciones de limpieza pública y un entorno más saludable gracias a la gestión realizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que permitió destinar un terreno estatal para la ejecución de un importante proyecto de manejo de residuos sólidos.

La SBN aprobó la inscripción en primera de dominio de un predio de 290 901,32 m², equivalente a más de 29 hectáreas, a favor de la Mancomunidad Municipal Simón Rodríguez, conformada por municipalidades distritales de la provincia de Paita. El terreno, ubicado en el sector El Tablazo-Zona Alta, distrito de La Huaca (Paita), será destinado a la implementación de infraestructura para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

Esta gestión permitirá que los distritos de Amotape, El Arenal, Colán, Tamarindo, Vichayal y La Huaca cuenten con una solución adecuada para el manejo de sus residuos, reduciendo focos de contaminación, malos olores y riesgos para la salud de las familias. La iniciativa también contribuirá a proteger el ambiente y fortalecer los servicios de limpieza pública en la región.

“El trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los Gobiernos locales permite impulsar proyectos sostenibles que mejoran la salud pública y la calidad de vida de miles de familias. Desde el sector seguiremos promoviendo el uso eficiente de los terrenos del Estado para cerrar brechas y generar bienestar para la población”, destacó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

La inscripción del predio fue aprobada mediante la Resolución N.° 0320-2026/SBN-DGPE-SDDI, en el marco del Decreto Legislativo N.° 1192, que facilita el acceso a terrenos necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

Además de la futura infraestructura para residuos sólidos, el proyecto contempla programas de educación sanitaria y sensibilización ambiental para promover buenas prácticas en el manejo de residuos, el cuidado de las cuencas hídricas y la conservación de los recursos naturales.