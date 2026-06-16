El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) elevó de moderada a fuerte la intensidad prevista para el actual episodio de El Niño Costero y alertó que el fenómeno podría extenderse hasta el verano de 2027.

Según el más reciente comunicado del organismo técnico, existe una mayor probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte entre junio y septiembre de 2026, debido al persistente calentamiento de las aguas superficiales frente al litoral peruano.

El comité científico señaló que, aunque desde septiembre se espera una reducción gradual de su intensidad hacia niveles moderados, a partir de diciembre de 2026 volvería a presentarse una probabilidad significativa de condiciones fuertes, coincidiendo con la temporada de lluvias en el país.

Mayor riesgo durante la temporada de lluvias

De acuerdo con el Enfen, entre diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027 existe un 48 % de probabilidad de que El Niño Costero mantenga una intensidad fuerte y un 46 % de que permanezca en niveles moderados.

Este escenario genera preocupación debido a que durante ese periodo suelen registrarse las precipitaciones más intensas en la costa norte y centro del país, incrementando el riesgo de desbordes de ríos, inundaciones y activación de quebradas.

Las autoridades recomendaron a las entidades públicas fortalecer las acciones de prevención y preparación ante posibles emergencias asociadas a la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Temperaturas por encima de lo normal en la costa

El organismo también informó que entre junio y agosto las temperaturas del aire se mantendrán por encima de sus valores habituales a lo largo de la costa peruana.

Este comportamiento estará asociado al calentamiento anómalo del mar frente al litoral, condición que favorece la ocurrencia de lluvias ligeras, especialmente en la costa norte del país.

En el ámbito hidrológico, el pronóstico prevé caudales dentro de rangos normales en la mayoría de los ríos de la costa peruana durante los próximos meses.

Impacto en la pesca y presencia de especies cálidas

El incremento de la temperatura marina también podría afectar la distribución de especies pesqueras clave para la economía nacional.

Según el Enfen, la anchoveta continuará modificando su distribución vertical y latitudinal en las zonas norte y centro del litoral peruano, una situación frecuente durante episodios de calentamiento marino.

Asimismo, se espera que continúe la presencia inusual de especies de peces asociadas a aguas cálidas y oceánicas, fenómeno que ya viene siendo observado en distintas áreas del litoral.

El Niño en el Pacífico también podría intensificarse

Además del fenómeno costero, los especialistas prevén el desarrollo de un evento El Niño en el Pacífico ecuatorial central entre junio de 2026 y marzo de 2027.

Las proyecciones indican que este fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte entre noviembre y diciembre de este año, aumentando la probabilidad de impactos climáticos sobre el territorio peruano.

Las ondas cálidas generadas en el Pacífico ecuatorial suelen influir en la intensificación de El Niño Costero, especialmente durante la temporada de lluvias.

Antecedentes de eventos extremos

Perú ha enfrentado algunos de los episodios más severos de El Niño Costero en 1983, 1998 y 2017.

Estos eventos provocaron inundaciones de gran magnitud, destrucción de infraestructura, pérdidas económicas millonarias y decenas de miles de personas afectadas en distintas regiones del país.

Además de los daños por lluvias, el calentamiento del mar suele impactar negativamente en la pesca y generar déficits hídricos en zonas andinas, afectando la producción agrícola.