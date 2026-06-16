La noche del 27 de junio de 2025, una mujer estuvo a punto de perder la vida luego de ser perseguida y atropellada por su expareja en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo. Según la investigación fiscal, Anderson Valdivia (21) embistió a la víctima con su automóvil tras una discusión, provocando que fuera lanzada violentamente contra la puerta de una vivienda.

El caso fue investigado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, que reunió diversos elementos probatorios, entre ellos la declaración de la agraviada, el testimonio de una testigo presencial, diligencias de inspección técnico-policial y fiscal, así como otros medios que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado.

Tras la evaluación de las pruebas, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Huancayo condenó a Anderson Valdivia a 30 años de prisión efectiva por el delito de tentativa de feminicidio. Además, dispuso el pago de una reparación civil de S/ 20 000 a favor de la víctima por los daños ocasionados.