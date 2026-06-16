El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Echarate, consiguió que se imponga la pena de cadena perpetua contra W.V.V. (38).

El sujeto fue hallado culpable en primera instancia como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de su sobrina, quien al momento del hecho tenía 11 años.

Todo ocurrió en la Comunidad Nativa de Nueva Luz, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco). Según la acusación fiscal sustentada en la audiencia, el sentenciado interceptó a la menor en la vía pública bajo el engaño de comprarle una gaseosa; sin embargo, aprovechando la oscuridad de la zona, la trasladó a la fuerza hacia un inmueble deshabitado donde consumó el ultraje, tapándole la boca para evitar que sus gritos de auxilio fueran escuchados.

Tras el vejamen, la víctima logró retornar a su vivienda y relató lo sucedido a sus progenitores, inmediatamente, las autoridades comunales de la zona junto a los familiares y la policía comunal, procedieron a ejecutar el arresto ciudadano del imputado en su domicilio, donde se encontraba con visibles síntomas de ebriedad, siendo posteriormente puesto a disposición de los efectivos policiales de la comisaría de Camisea para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Durante el proceso penal, el fiscal Flores Ayala desbarató los alegatos de la defensa mediante la presentación de pruebas científicas y documentales irrefutables, entre las que destacaron el protocolo de pericia psicológica y el examen médico legal practicado a la niña, además de su valiosa declaración anticipada en la Cámara Gesell, ante ello, el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Cusco dispuso de manera unánime el internamiento definitivo del agresor en el establecimiento penitenciario que determine el Inpe y fijó el pago de una reparación civil de 10 mil soles en favor de la parte agraviada.