En Cusco se marca un precedente histórico para el Perú y el mundo. El ‘Escudo Azul’, que es un emblema y una organización internacional protegida por el derecho internacional, cuyo objetivo principal es la protección del patrimonio cultural mundial en situaciones de peligro, se entregará al Archivo Regional Cusco.

Esta distinción no constituye un acto meramente decorativo sino representa un mandato de autoridad y un estatus de inmunidad internacional que protegerá el Archivo Regional Cusco ante cualquier escenario de conflicto armado, crisis social o desastre, comprometiendo al mundo entero a salvaguardar la memoria del Cusco.

De esta manera, la Capital Histórica del Perú representada por el Archivo Regional del Gobierno Regional Cusco, protegerá físicamente los valiosos documentos que resguarda bajo el amparo del ‘Escudo Azul’ de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Unesco.

El emblema oficial consiste en un escudo heráldico con la punta hacia abajo, de color azul marino y blanco. Cuando se observa dicho sello en la fachada de un monumento o institución, significa que el lugar está bajo el amparo del derecho internacional humanitario.

La señalización con el ‘Escudo Azul’ en las instalaciones del Archivo Regional del Cusco, confiriéndole un estatus de protección e inmunidad sin precedentes, se efectuará en una emotiva ceremonia protocolar.

Además de proteger el pasado, el Cusco está reescribiendo la historia porque gracias al esfuerzo de la mesa técnica regional y de investigadores de talla internacional como los destacados historiadores Donato Amado, Luis Glave y Christopher Roots, se reveló que el Archivo Regional Cusco custodia información inédita y las primeras referencias sobre Machupicchu que datan del siglo XVI.

Este trascendental hallazgo cuenta con el respaldo científico de la academia que dará a conocer los detalles de un estudio técnico y paleográfico que, con seguridad, recibirá el reconocimiento y la admiración del mundo entero.