Recientemente en Cusco se halló un camino asociado a la red vial inca Qhapaq Ñan hacia el Qollasuyo, durante la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto ‘Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en Cuatro Distritos de la Provincia de Cusco’.

El hallazgo se produjo durante trabajos de remoción de suelo en la avenida La Cultura, donde se ejecutan zanjas para la instalación de ductos y buzones del sistema de drenaje pluvial. Como resultado del monitoreo arqueológico, se identificó una sección de muro correspondiente a un camino prehispánico ubicado bajo la actual vía asfaltada, a una profundidad aproximada de 0.90 metros.

La evidencia arqueológica está conformada por alineamientos de piedras caliza y arenisca que conservan características de la ingeniería vial inca. Los especialistas determinaron que el tramo tendría una extensión aproximada de 40 metros y presenta sectores con hasta tres hiladas de piedra y un muro lateral asociado.

Ante este importante hallazgo, se suspendieron de inmediato los trabajos con maquinaria pesada en el sector comprometido y luego continuaron de manera manual para delimitar, evaluar y proteger la evidencia arqueológica.

Los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, señalaron que, pese a las afectaciones ocasionadas por intervenciones urbanas modernas, el tramo conserva características que sugieren que la estructura formó parte del sistema vial inca que articulaba con el Qollasuyo, constituyéndose en un valioso testimonio de la organización territorial y de la ingeniería desarrollada por la civilización inca.