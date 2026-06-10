En Cusco se realizó la distribución de más de 25 000 kits de abrigo para proteger a niños, gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad en distritos ubicados a más de 3 800 metros de altitud.

La actividad reunió a diversas autoridades locales en un esfuerzo articulado para resguardar la salud de las poblaciones más expuestas a los rigores climáticos.

En el acto, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, realizó la entrega de los bienes de ayuda humanitaria a los alcaldes y jefes de gestión de riesgo de las municipalidades de la provincia de Paruro, y los distritos de Accha, Coya, Inkawasi, Kunturkanki, Lamay, Limatambo, Ollantaytambo y Quiñota.

Asimismo, se priorizó una entrega a personas con discapacidad lo que visibiliza el enfoque de inclusión social de la actual gestión regional. Cabe indicar que la distribución de los kits de abrigo a los demás distritos y provincias de la región, se efectuará en el transcurso de la semana.

“Hoy no solo entregamos frazadas; hoy ratificamos un mensaje claro porque los recursos del Cusco son para defender a los más vulnerables. Ningún niño, ningún anciano debe sufrir el olvido del Estado a más de 3 800 metros de altura”, enfatizó la autoridad cusqueña.