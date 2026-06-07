La gerenta regional de Control de Cusco, Brendy Gil Ordinola, informó que auditores de la Contraloría se desplegaron desde antes de las 05:00 horas para supervisar el inicio de la jornada electoral.

Desde el local municipal de Choquepata, en Tipon distrito Oropesa, provincia de Quispicanchi, destacó que las últimas cinco mesas de sufragio instaladas corresponden a la serie 900, específicamente las mesas 900, 901, 902, 903 y 904, las cuales quedaron habilitadas con normalidad y dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, señaló que los miembros de mesa acudieron oportunamente y que las labores de fiscalización continuarán durante el día para verificar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta electoral.

Recordemos que Cusco se prepara para recibir la votación de un millón 144 622 electores, que lo convierte en el sexto departamento con mayor cantidad de electores en el Perú.