La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cusco, finaliza el despliegue de material electoral hacia los diferentes distritos y centros poblados de su jurisdicción rumbo a los comicios del 7 de junio.

Esta actividad inició el 5 de junio y culminará al día siguiente. Señalan que se priorizó las zonas más alejadas de las provincias de Anta y Paruro, consideradas prioritarias por su ubicación geográfica. Posterior a este destino, se continuó con el despliegue a los lugares más alejados hasta culminar con los destinos más próximos a la sede principal.

Para la distribución de este material se contó con 28 unidades vehiculares, una por cada ruta programada, cada una con las características necesarias para garantizar que el material electoral llegue en buenas condiciones hasta las mesas de sufragio. Así garantizar que los miembros de mesa y electores cuenten con el material idóneo para desempeñar su labor en estos comicios.

El material electoral está conformado por cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación. Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuye plantillas Braille. Cabe resaltar que todo este material pasó la verificación por parte de representantes del Jurado Nacional de Elecciones

“Para el recorrido de cada unidad móvil se cuenta con la presencia de la Policía Nacional del Perú, para la permanente custodia, y con fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta medida garantiza el resguardo y la transparencia en el despliegue del material electoral a cada uno de sus destinos”, refirieron.

Cabe señalar que, en esta jurisdicción que comprende las provincias de Cusco, Anta y Paruro, participarán 452 925 electores hábiles, quienes acudirán a sufragar en 165 locales de votación, con 1 558 mesas de sufragio, distribuidos en 26 distritos y ocho centros poblados.