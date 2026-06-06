Con la llegada del mes de junio, la ciudad de Cusco, Perú, se viste de gala para celebrar una de las festividades más esperadas del año: las Fiestas del Cusco. Esta celebración, que rinde homenaje a la rica herencia cultural y al legado histórico de la ciudad, atrae a miles de visitantes tanto locales como internacionales, deseosos de sumergirse en un ambiente lleno de color, música y tradición.

El inicio oficial de las festividades se dio con una ceremonia especial en la plaza mayor, donde autoridades locales, junto con representantes de diversas comunidades, participaron en un acto simbólico que incluyó el izamiento de la bandera del Cusco y un emotivo discurso del alcalde, quien destacó la importancia de preservar y promover la cultura cusqueña.

CALENDARIO

Durante todo el mes, Cusco se convierte en un escenario vibrante con un calendario repleto de actividades. Entre ellas se destacan:

Desfiles Folclóricos: Estos iniciaron el último viernes con la presentación de danzas a cargo de estudiantes de la Universidad Utea, que a través de grupos de danzantes mostraron las tradiciones cusqueñas a través de coloridas coreografías y vestuarios típicos.

El lunes 8 continuarán las danzas a cargo de los pequeños de jardines iniciales, luego el 9 será el turno de los estudiantes de la UAC, luego el 10 desfilará la Universidad Continental y el 11 se llevará a cabo el llamado ‘Saludo del Perú a Cusco’.

El punto culminante de las Fiestas del Cusco será el Inti Raymi, una ceremonia ancestral que se celebra el 24 de junio en la explanada de Sacsayhuamán. Este evento, que recrea una antigua ceremonia inca en honor al dios Sol, es un espectáculo impresionante que atrae a miles de espectadores. Los participantes, vestidos con trajes tradicionales, realizan una serie de rituales que evocan el pasado glorioso del Imperio Inca.

PRESERVACIÓN

“Las Fiestas del Cusco no solo son una oportunidad para celebrar, sino también para reflexionar sobre la importancia de preservar las tradiciones y el patrimonio cultural. En un mundo cada vez más globalizado, eventos como estos son fundamentales para mantener viva la identidad de los pueblos y fortalecer el orgullo por las raíces culturales”, citaron desde la comuna cusqueña.

Con un inicio tan prometedor, las Fiestas del Cusco prometen ser una experiencia inolvidable para todos aquellos que tengan la fortuna de participar en ellas. La ciudad, con su encanto único y su gente cálida, está lista para recibir a sus visitantes con los brazos abiertos.