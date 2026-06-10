Rosa Candia (36) vivía en la ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios, de donde viajó a la ciudad de Quillabamba en Cusco, a fin de visitar a su menor hijo, sin embargo ella desapareció y poco tiempo después su cuerpo fue hallado en lamentables condiciones.

Tras el hecho, la Policía confirmó que andan tras los pasos de Eber Castro, exconviviente de la mujer y padre del hijo de ambos, quien se halla con paradero desconocido desde la ocurrencia del homicidio.

Esta información fue confirmada a Correo por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco: “Rosa a visitar a su hijo de 17 años que vivía con su exconviviente, entonces desaparece hasta que se halló el cadáver en una chacra abandonada con el cráneo destrozado, la Policía reliza las indagaciones correspondientes, interrogan al exconviviente, quien en un primer momento niega algún acercamiento con la víctima, sin embargo a través de cámaras de vigilancia se ve que sí tuvo contacto”.

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El jefe policial también indicó que la Policía halló conversaciones de WhatsApp en el teléfono del hijo de ambos, donde éste le escribía a su primo que su mamá se había ido de viaje a España. Hasta el momento padre e hijo se hallan como no habidos.

Acotó que el terreno donde se halló a la víctima tenía un silo donde el cuerpo había sido arrojado. Mencionó que el predio perteneció a su expareja, por lo que era plenamente conocido por éste. Las investigaciones continúan.