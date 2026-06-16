Un miembro de la Policía Nacional identificado como el suboficial de segunda PNP Juan Carlos Eduardo Carrillo Mamani (35) fue detenido ayer por sus colegas al ser denunciado por un ciudadano de haberle asaltado y sustraído 50,000 soles.

Los hechos se habrían registrado a inmediaciones de la avenida Industrial hasta donde se personaron efectiv os para atender el llamado del ciudadano Alberto Mayea Pongo (38).

Varón se encontraba herido

Dicha persona se encontraba sangrando de la cabeza y la boca y manifestó que un varón lo atacó y le sustrajo 50,000 soles en efectivo.

La víctima dio las características del agresor por lo que la Policía montó operativo e intervino a una persona que coincidía con dicha descripción. Posteriormente fue identificado como el suboficial de segunda PNP Carrillo Mamani.

No se le halló el dinero

Durante el registro personal no se le encontró el dinero, sin embargo fue conducido al Departamento de Investigación Criminal ante la gravedad de la denuncia y el monto sindicado.

Las investigaciones quedaron a cargo de la fiscal Astrid Torres Vilca. Asimismo se tendrán que realizar las averiguaciones para corroborar la existencia del dinero, la visualización de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona y otros hechos, a fin de esclarecer el suceso. Según indicaron fuentes allegadas, el suboficial trabajaría en la comisaría Gonzáles Vigil.