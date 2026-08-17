La inteligencia artificial (IA) está modificando los procesos de trabajo en el diseño de interiores. Herramientas capaces de generar imágenes, explorar alternativas visuales y procesar información permiten acelerar algunas etapas de un proyecto que tradicionalmente demandaban más tiempo.

Su incorporación abarca desde la fase conceptual hasta herramientas de visualización y planificación. Sin embargo, arquitectos y diseñadores coinciden en que estas tecnologías funcionan como apoyo y no sustituyen decisiones relacionadas con funcionalidad, ergonomía, identidad o las necesidades específicas de quienes utilizarán un espacio.

El tema cobra presencia en Expodeco, feria peruana dedicada a la arquitectura, el diseño y la decoración, donde profesionales del sector analizan la incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos.

¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en el diseño de interiores?

Una de las aplicaciones de la IA se encuentra en las primeras etapas del proyecto. A partir de instrucciones, referencias visuales o bocetos, determinadas herramientas pueden generar imágenes que permiten explorar rápidamente diferentes alternativas conceptuales.

Esto facilita comparar estilos, materiales, colores y posibles configuraciones antes de avanzar hacia fases que requieren mayor definición técnica.

Diego Olivera, arquitecto y expositor en Expodeco, sostiene que la inteligencia artificial puede actuar como un recurso para ampliar la exploración creativa, sin reemplazar el criterio profesional.

Según Olivera, utilizar estas herramientas para probar diferentes direcciones conceptuales puede permitir que el diseñador dedique más tiempo a definir aspectos como la identidad, narrativa y atmósfera del espacio.

IA y realidad aumentada cambian la presentación de proyectos

Otro ámbito de aplicación es la comunicación entre profesionales y clientes. Uno de los retos tradicionales del diseño de interiores consiste en transmitir cómo lucirá un ambiente antes de que comience su ejecución.

Las herramientas digitales de visualización y realidad aumentada pueden facilitar la presentación de alternativas y ayudar a que los usuarios comprendan mejor determinadas decisiones del proyecto.

Leslie Bravo, arquitecta, interiorista y expositora en Expodeco, señala que estas tecnologías permiten evaluar distintas posibilidades durante el proceso de diseño.

Entre sus aplicaciones menciona la simulación de iluminación natural, la visualización de acabados de piedra o madera y la evaluación de diferentes distribuciones de mobiliario.

Para Bravo, estas herramientas pueden contribuir a disminuir incertidumbres durante la definición del proyecto y facilitar modificaciones antes de llegar a la fase de ejecución.

La cartelería digital se integra a los espacios comerciales

La transformación tecnológica de los interiores no se limita a las herramientas utilizadas para diseñarlos. En proyectos comerciales y de retail también se incorporan soluciones digitales como parte del propio espacio.

Sol Quiroz, jefa de Marketing de Smart Display Perú, destaca que la cartelería digital puede integrarse desde la etapa de diseño arquitectónico para conectar la distribución del espacio con las necesidades de comunicación.

“Cada vez más empresas incorporan cartelería digital como parte de sus proyectos retail y comerciales, no solo como un recurso visual, sino como una herramienta para fortalecer la comunicación dentro del espacio. La posibilidad de gestionar contenidos de forma remota permite actualizar mensajes en tiempo real, optimizando recursos y mejorando la capacidad de respuesta de las marcas”, explica Quiroz.

La integración desde la planificación resulta relevante porque estas soluciones pueden requerir considerar ubicación, dimensiones, conectividad, alimentación eléctrica y relación con otros elementos arquitectónicos.

De la visualización a la optimización de espacios

El uso de herramientas digitales también puede extenderse a tareas relacionadas con la distribución y aprovechamiento de espacios, análisis de alternativas o evaluación de determinados parámetros del proyecto.

Sin embargo, los resultados generados mediante inteligencia artificial requieren revisión profesional. Una imagen visualmente convincente no garantiza por sí misma que una propuesta sea técnicamente viable, segura, accesible o adecuada para las personas que utilizarán el espacio.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando la tecnología pasa de utilizarse para generar referencias conceptuales a intervenir en decisiones que posteriormente deben convertirse en planos, especificaciones y obras ejecutables.

El criterio humano sigue siendo parte central del diseño

Pilar Saavedra Ocharan, diseñadora de interiores y expositora de Expodeco, señala que diseñar un ambiente implica considerar aspectos que van más allá de una propuesta visual.

La ergonomía, las rutinas de los usuarios, sus necesidades y la manera en que interactuarán con el entorno forman parte de las decisiones que debe evaluar el profesional.

Según Saavedra, aunque la inteligencia artificial puede procesar información y agilizar determinados flujos de trabajo, la coherencia conceptual, la sensibilidad y los criterios éticos continúan dependiendo de la intervención humana.

La incorporación de estas tecnologías plantea así un escenario de complementariedad: la IA puede acelerar la exploración y apoyar determinadas tareas, mientras el profesional mantiene la responsabilidad sobre las decisiones y la viabilidad del proyecto.