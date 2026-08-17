Las hojas de cálculo son utilizadas por empresas para organizar presupuestos, ventas, inventarios, finanzas y otros procesos. Sin embargo, a medida que una organización crece y aumenta el volumen de información que administra, depender de múltiples archivos puede elevar el riesgo de errores y duplicar tareas.

En ese escenario aparece la alternativa de los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning o planificación de recursos empresariales), plataformas diseñadas para integrar información y procesos de diferentes áreas de una organización.

La decisión no implica necesariamente elegir entre un ERP o Excel para todas las actividades. Ambas herramientas pueden cumplir funciones diferentes, pero existen señales operativas que pueden indicar cuándo las hojas de cálculo comienzan a resultar insuficientes para administrar el negocio.

Transformación digital, un desafío para las empresas peruanas

De acuerdo con el estudio “Desafíos y Tendencias para las Empresas en Latam 2025” de EY, citado en la información proporcionada para esta nota, el 34% de los ejecutivos peruanos identificó la transformación digital entre los principales desafíos estratégicos para sus organizaciones.

La gestión de datos forma parte de ese proceso. Conforme una empresa incorpora clientes, productos, trabajadores, áreas o sedes, también aumenta la cantidad de información que debe procesar y compartir.

“Excel es una excelente herramienta para analizar información, pero cuando una empresa intenta gestionar toda su operación mediante múltiples planillas, aumenta la posibilidad de errores, se duplica el trabajo y se pierde visibilidad del negocio”, explica Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana en Perú.

1. Existen varias versiones de un mismo archivo

Una primera señal aparece cuando distintas áreas o trabajadores manejan copias diferentes de una misma hoja de cálculo y resulta complicado determinar cuál contiene la información más reciente.

Esta situación puede generar inconsistencias entre los datos empleados por las áreas de ventas, administración, finanzas o inventarios y aumentar el riesgo de tomar decisiones con información desactualizada.

2. Preparar un reporte requiere horas o días

Otro indicador es el tiempo destinado a elaborar reportes. Cuando obtener un indicador financiero, comercial u operativo exige reunir manualmente información almacenada en diferentes archivos, parte de la jornada se concentra en consolidar datos.

La automatización de esos procesos puede reducir tareas repetitivas y facilitar que la información de distintas áreas se encuentre disponible en un mismo entorno.

3. Los mismos datos se copian en diferentes hojas de cálculo

Ingresar repetidamente la misma información en diferentes archivos supone trabajo adicional y puede incrementar la posibilidad de errores humanos.

Una modificación realizada en una hoja que no se replica en las demás también puede producir diferencias entre las cifras utilizadas por distintos equipos de la organización.

4. La empresa no dispone de información actualizada

La disponibilidad de datos oportunos cobra especial importancia en operaciones que cambian constantemente.

Trabajar con información desactualizada puede dificultar decisiones relacionadas con inventarios, compras, ventas, finanzas o flujo de caja, especialmente cuando los datos necesitan pasar manualmente de un área a otra antes de ser consolidados.

5. Crecer significa crear más procesos manuales

La quinta señal aparece cuando sumar nuevos clientes, productos, operaciones o sedes obliga a crear más archivos y aumenta proporcionalmente las tareas manuales.

Si cada etapa de crecimiento exige añadir nuevas hojas de cálculo y procedimientos repetitivos, la empresa puede evaluar si necesita centralizar y automatizar parte de sus operaciones.

¿Qué diferencia existe entre Excel y un ERP?

Las hojas de cálculo permiten organizar y analizar información con un alto grado de flexibilidad. Pueden resultar útiles para cálculos, modelos, análisis puntuales, presupuestos y reportes específicos.

Un ERP, en cambio, está orientado a integrar procesos e información de diferentes áreas en un mismo sistema. Dependiendo de la solución implementada, puede conectar funciones como contabilidad, ventas, inventarios, compras y gestión financiera.

Según Caballero, el análisis del costo de implementar un ERP también debería considerar los recursos que una organización destina a mantener procedimientos manuales y datos dispersos.

“Excel seguirá siendo una herramienta valiosa para realizar análisis específicos. El desafío aparece cuando se utiliza para administrar toda la operación del negocio. En esa etapa, un ERP permite integrar la información de las distintas áreas, reducir errores y acceder a datos confiables en tiempo real para tomar mejores decisiones”, sostiene el ejecutivo de Defontana.

ERP y Excel pueden utilizarse de manera complementaria

La incorporación de un ERP no significa necesariamente abandonar las hojas de cálculo. Las dos herramientas pueden coexistir dentro de una organización y utilizarse para objetivos diferentes.

Excel puede continuar empleado para análisis específicos y determinadas tareas, mientras que un ERP puede utilizarse como plataforma central para procesos que requieren integración entre varias áreas.

Antes de implementar un sistema de este tipo, cada empresa debe evaluar factores como el tamaño y complejidad de su operación, los procesos que necesita integrar, los costos de implementación, capacitación, seguridad, migración de datos y necesidades futuras de crecimiento.