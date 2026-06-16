El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, se pronunció tras las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien calificó de “pálido” el crecimiento de la economía peruana a pesar del contexto internacional favorable por los altos precios de los metales.

Consultado sobre los comentarios del titular del Banco Central, Acuña evitó entrar en polémica y aseguró que el Ejecutivo viene trabajando para mejorar el desempeño económico del país.

“Estamos creciendo, ¿no? No sé si el color que le quiera poner al presidente del Banco Central sea lo que quiera marcar. Quisiéramos crecer mucho más, pero hay que trabajar para ello, y en eso estamos”, declaró a Canal N.

Las declaraciones se dan luego de que Julio Velarde advirtiera que el Perú debería registrar tasas de crecimiento más altas, tomando en cuenta el contexto externo favorable, impulsado por los elevados precios de los minerales y el buen desempeño de las exportaciones.

Ante ese comentario, el titular del Ministerio de Economía admitió que aún hay espacio para mejorar el desempeño económico, aunque remarcó que el Gobierno viene ejecutando acciones orientadas a dinamizar y fortalecer el crecimiento.

“Eso le digo, estamos trabajando en ello”, respondió brevemente al ser consultado sobre el impacto que deberían generar los altos precios de los metales en la economía nacional.