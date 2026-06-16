La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho), dirigida por la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, solicitó ocho años de prisión efectiva contra el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang por los presuntos delitos de lesiones graves en agravio de Renato Murillo y lesiones leves en perjuicio de Benedicto Huaccachi.

Ello a raíz de las represiones policiales registradas durante las movilizaciones ciudadanas del 12 de diciembre de 2022, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, para los acusados se solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

De acuerdo con la acusación fiscal, Murillo fue impactado en la cabeza por una bomba lacrimógena, lo que lo mantuvo en estado de coma durante doce días; en tanto, Huaccachi habría sufrido una lesión en la zona de la pelvis por proyectil similar.

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Por estos hechos, también se acusó al teniente PNP Luis Bazán como presunto autor directo, solicitándose siete años de prisión efectiva; además, se pidió seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita.

En el caso de las lesiones leves en agravio de Benedicto Huaccachi, se solicitó tres años de prisión contra el ST3 PNP Dino Tarrillo. En ese sentido, bajo la figura de comisión por omisión, se pidieron dos años de cárcel para los efectivos policiales ST1 Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari. A este grupo de agentes también se les requirió tres años y ocho meses de inhabilitación.

Para los acusados Zanabria y Chang, por los presuntos delitos de lesiones graves y leves bajo la modalidad de comisión por omisión, por los que se solicitan ocho años de prisión, también se requirió el pago de una reparación civil de S/6 000 para cada uno, así como S/30 000 al tercero civil responsable.

El caso, además, se encuentra en etapa intermedia (control de acusación), por lo que se espera la continuidad de esta fase en el Poder Judicial, a fin de sustentar las imputaciones correspondientes en un eventual juicio oral.

Como se recuerda, este despacho solicitó, en octubre de 2025, 35 años de prisión efectiva contra el general PNP Víctor Zanabria por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, primer fallecido en las protestas en Lima el 28 de enero de 2023.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho) acusa y solicita ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria, por el delito de lesiones graves en perjuicio de Renato Murillo; y lesiones leves en agravio… pic.twitter.com/I2d81hVF55 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 16, 2026