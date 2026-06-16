Juntos por el Perú (JP) recibió un nuevo rechazo en su intento por anular votos de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

En detalle

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró improcedentes dos recursos presentados por la agrupación política para dejar sin efecto los resultados de 468 mesas de sufragio instaladas en Argentina y Estados Unidos.

Mediante la resolución 09533-2026-JEE-LIC2, se declaró improcedente el pedido presentado por el personero legal de JP, Carlos Zafra, para anular los resultados de 294 mesas de sufragio ubicadas en Argentina.

Cabe mencionar que, en su solicitud, JP sostuvo que durante la jornada electoral del 7 de junio se habrían registrado presuntas irregularidades por parte de funcionarios consulares y algunos miembros de mesa que, según afirmaron, favorecieron a la candidatura de Fuerza Popular.

El organismo electoral advirtió que la solicitud fue presentada el 13 de junio, cuando el plazo legal para formular pedidos de nulidad venció el 10 de junio; es decir, tres días después de la fecha límite.

En consecuencia, concluyó que el recurso era extemporáneo y dispuso su rechazo.

Por otra parte, en la Resolución 09532-2026-JEE-LIC2, el mismo jurado declaró improcedente otro pedido que buscaba dejar sin efecto la votación registrada en 174 mesas de sufragio instaladas en los Estados Unidos.

Estas correspondían a 29 mesas en Chicago, 17 en Houston y 128 en Nueva Jersey.

El recurso, presentado por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de JP, fue rechazado por haber sido ingresado fuera de plazo, sin el pago de la tasa electoral correspondiente y porque quien las presentó carecía de facultades para formular dicho pedido.