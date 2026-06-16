Las elecciones generales de 2026 dejaron tres claros ganadores en términos de crecimiento electoral. Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP) y Renovación Popular (RP) fueron los únicos partidos que lograron incrementar su votación respecto al 2021.

Desglose

El avance más importante lo tuvo Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.

En 2021 obtuvo 24 escaños y contó con figuras como Patricia Juárez, Rosangella Barbarán y Martha Moyano. Hace cinco años reunió 1′457,640 votos, equivalentes al 11.34% de los votos válidos.

En 2026, la agrupación alcanzó 2′227,962 votos en la elección nacional para el Senado, con un incremento de 770,322 sufragios.

La tendencia también se refleja en las demás elecciones legislativas: obtuvo 2′166,895 votos para el Senado regional y 2′114,389 para la Cámara de Diputados, con incrementos superiores al 45% en ambos.

El otro gran vencedor es Juntos por el Perú, encabezado por Roberto Sánchez.

Si bien consiguió escaños en 2021, con 84,757 votos, ahora, cinco años después, logró 1′808,783 votos en la elección nacional para el Senado. La diferencia asciende a 1′724,026 sufragios, lo que representa un incremento de más del 2,000%. Incluso, los resultados regionales muestran una expansión similar.

Por su parte, Renovación Popular fundada por el exalcalde Rafael López-Aliaga, reunió 1′199,663 votos en 2021 pero este 2026 alcanzó 1′633,110 votos para el Senado nacional; es decir, 433,447 más que cinco años atrás. Además, obtuvo 1′620,141 votos para el Senado regional y 1′593,041 para la Cámara de Diputados.