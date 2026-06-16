La cantante y compositora Amanda Miguel llegará por primera vez al Perú para ofrecer un esperado concierto en Lima. La artista se presentará el próximo 21 de noviembre de 2026 en el Parque de la Exposición como parte de su gira internacional “Él me mintió World Tour 2026”.

Reconocida por su potente voz y su trayectoria en la música romántica latinoamericana, Amanda Miguel protagonizará una noche especial en la que interpretará los temas más emblemáticos de su carrera, acompañada de su banda completa y una producción especialmente diseñada para esta gira.

Un recorrido por sus grandes éxitos

Durante el espectáculo, la artista repasará canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas “Él me mintió” y “Así no te amará jamás”, además de incluir temas de sus producciones más recientes.

El concierto representa un acontecimiento especial para sus seguidores peruanos, ya que será la primera vez que Amanda Miguel se presente en un escenario limeño desde el inicio de su carrera artística.

La propuesta incluirá arreglos orquestales y una puesta en escena que combinará nostalgia y nuevas interpretaciones de su repertorio más reconocido.

Una carrera de más de cuatro décadas

Amanda Miguel es considerada una de las voces más representativas de la balada romántica en América Latina. Nacida en Argentina y desarrollada artísticamente en México, alcanzó notoriedad internacional gracias a canciones que se convirtieron en clásicos del género.

Desde finales de la década de 1970, la intérprete ha mantenido una sólida base de seguidores gracias a su estilo vocal característico y a composiciones que continúan vigentes entre distintas generaciones.

La gira internacional llegará a Lima en noviembre

La gira “Él me mintió World Tour 2026” ha recorrido durante este año diversas ciudades de México, Colombia y Argentina. También ha incluido presentaciones en Estados Unidos y contempla nuevas fechas en Centroamérica antes de su llegada a Perú.

La expectativa por el concierto en Lima ha crecido entre los seguidores de la artista, quienes tendrán la oportunidad de verla por primera vez en vivo en la capital peruana.