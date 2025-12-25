Incautan más de media tonelada de pirotécnicos peligrosos en operativos realizados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en conjunto con efectivos de la Unidad de Seguridad del Estado, la Comisaría de Huancayo y la Unidad de Servicios Especiales.

El jefe zonal de Sucamec Junín, Carlos Morán, informó que solo en la mañana del 24 se decomisaron más de 300 kilos de productos pirotécnicos durante un operativo ejecutado desde la calle Real hasta el mercado Modelo y todo jirón Cajamarca. “Se estaba vendiendo de manera ambulatoria productos totalmente prohibidos, como bazucas, rata blanca y mamarrata”, precisó.

Además, también intervinieron un taller clandestino de fabricación de pirotécnicos ubicado en el distrito de El Tambo, donde se elaboraban artefactos hechizos de alto riesgo. “Estos productos, al activarse, pueden originar una mutilación o incluso la muerte”, advirtió el coronel Morán, al señalar que el solo hecho de comercializarlos o manipularlos sin certificación ya constituye un delito.

El coronel explicó que la venta de pirotécnicos prohibidos está tipificado en el artículo 279 del Código Penal, con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, y que pueden incrementarse hasta diez años si se produce una lesión grave o una muerte. “No está en discusión el comercio, sino la seguridad y la vida de las personas”, enfatizó.

Morán alertó que el calor, la fricción o el arrastre de estos productos puede activarlos accidentalmente. “El solo hecho de rasparlos por el suelo puede encenderlos”, indicó. Finalmente, el jefe zonal de Sucamec exhortó a la población a optar únicamente por pirotécnicos recreativos permitidos, como los de efectos luminosos, fumígenos o sonoros menores a 60 decibeles.