La coordinadora de área de enfermedades metaxénicas de Pichanaqui, Ángela Castro Quiliano, declaró a Correo que actualmente hay 115 casos positivos de dengue. El incremento se dio por casos positivos identificados la última semana en Ciudad Satélite (5 positivos) y en el mismo Pichanaqui (3 positivos).

“Por ello se están haciendo las intervenciones respectivas por el control vectorial. En este caso vamos a tratar de sensibilizar a la población, ya que actualmente tenemos un 3% de pacientes que son niños de entre 3 a 8 años En Pichanaqui y Ciudad Satélite y también se ha detectado en adultos mayores“, indicó Castro Quiliano.

La profesional señaló que las viviendas de la zona céntrica, en su mayoría son usadas para el comercio y los negociantes lamentablemente son renuentes a la fumigación.

Mala práctica

La coordinadora de área de enfermedades metaxénicas, lamentó que la automedicación siga siendo una práctica usual que empeora la enfermedad en vez de sanarla.

“Prácticamente los pacientes que llegan al hospital siguen automedicandose. También hay a quienes se les cita para su tratamiento y no acuden, se van a las farmacias y compran metamizol parta la fiebre o diclofenaco para el dolor lo que está contraindicado. Al cuarto día de contraído el virus les da dolor de estómago y compran omeprasol pensando que es gastritis y complica su caso clínico“, finalizó.