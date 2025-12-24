Persisten los problemas en el jirón Cajamarca, donde comerciantes ambulantes de las zonas de Áncash y Mantaro denunciaron que, pese a haber pagado 120 soles por derecho de ubicación, no se les permite instalarse en las calles asignadas.

El reclamo derivó en enfrentamientos que dejaron como saldo agresiones a personal de Serenazgo y al gerente de Seguridad Ciudadana, hecho que fue condenado por el funcionario.

Mientras los comerciantes ambulantes aseguraron no haber obstaculizado la instalación de otros feriantes, estos últimos los contradijeron y denunciaron que se produjeron enfrentamientos con piedras y fierros una noche antes, impidiendo el normal desarrollo de la feria.

Ante la tensión, el gerente municipal Jhoselim Meza llegó al lugar y acordó que los comerciantes ubicados en medio del Jr. Cajamarca, en el tramo Mantaro–Ferrocarril, serán reubicados hacia la Calle Real para evitar nuevos conflictos.