Las compras navideñas de última hora, son un dolor de cabeza para los transportistas y pasajeros, que desde ayer se quedan hasta una hora atrapados en el tráfico vehicular a pocas horas de la Navidad. La avenida Ferrocarril, es una de las vías más congestionadas del damero comercial, debido a que por allí, circulan vehículos de más de 30 empresas de transporte público.

“Es mediodía y estamos en hora punta, ingresando a la avenida Ferrocarril que es la más congestionada, desde el puente Los Andes hasta el jirón Tarapacá, aquí tienes que esperar hasta una hora para salir”, dijo el conductor de la empresa Etisac, Alex Mendoza.

Cuestiona plan de desvíos

El presidente de la Asociación de Transportistas del Centro, Roque Rojas dijo que las calles son intransitables, tanto la avenida Ferrocarril, Huánuco, Tarapacá, prolongación Ica, esto debido al cierre del jirón Cajamarca por la feria navideña que se realiza en la vía. La calle Real y Giráldez, también están congestionadas.

“Es imposible ingresar al centro de la ciudad, hemos pedido a los taxistas, eviten circular por zonas congestionadas y les digan a los pasajeros que bajen 2 a 3 cuadras antes de llegar a la calle Real, en los jirones Amazonas o Pachitea, esto con el fin de no agudizar más el caos vehicular”, mencionó. Sostuvo que “si la autoridad competente no resuelve el problema, como conductores debemos hacer algo”.

Asimismo, demandó a los inspectores de tránsito de la comuna huanca, apoyar en el control del tránsito y estar en lugares donde hay vehículos estacionados en paraderos no autorizados.

“Nadie los retirar pese a que generan una mayor congestión. A los únicos que se les ve presentes es a los policías de tránsito, que requieren también de más apoyo en las vías más congestionadas”, dijo.

Se teme que hoy, la situación se agudice e incluso, que más vías puedan ser tomadas por el comercio ambulatorio, porque los municipales trabajan hasta ciertas horas.

Finalmente, remarcó que el plan de desvío vehicular presentado por la comuna huanca, no está dando ningún resultado. Lamentó que se haya hecho una feria en la vía pública sin planificación.

En el distrito de El Tambo, ayer los jirones como Julio C. Tello, y Nemesio Raez, también estuvieron con largas filas de vehículos, al igual que el jirón Santa Isabel, ubicado a la altura del mercado de El Tambo, ya que los vecinos tambinos concurren a realizar sus compras a este centro de abastos. Cabe mencionar que estas son vías cercanas al jirón Sebastián Lorente donde se realizó la feria navideña del distrito.