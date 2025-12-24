El centro de salud de Chilca, no atenderá partos de las gestantes que concurren a este establecimiento, por una semana, esto debido a los trabajos de mantenimiento y luego que el área materna sufrió una inundación el último lunes. Si llegan al establecimiento, las parturientas son enviadas o referidas al centro de salud La Libertad que se ubica en la cooperativa Santa Isabel, informó la jefa del centro de salud, Antonieta García Gutiérrez.

Señaló que esta medida se tomó porque el cambio de techos aún no concluye. Además, el área materna, donde hubo ayer la inundación, es el más afectado de todos los servicios existentes en el centro de salud.

Las atenciones ambulatorias con el área de obstetricia se suspenden. En el área de internamiento son 12 camas que no son utilizadas. Además unas 4 a 5 pacientes son referidas al centro de salud La Libertad por día, para que allí les atiendan el parto o chequeen sus condiciones.

Las referencias serán hasta el viernes. Solo el parto de una gestante fue atendido en emergencia, porque ya estaba en etapa expulsiva.

Sobre los recursos para culminar el mantenimiento, acotó que están garantizados y el sábado, ya deben estar culminadas las labores. Respecto a la obra de ampliación de emergencia, mencionó que esta prevista ser entregada a fines de febrero, para lo cual solo les toca esperar.