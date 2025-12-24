La entrega de unos tres mil juguetes a los niños de escasos recursos económicos no se realizó al costado de la Catedral de Huancayo, como era tradición en Navidad. Ayer, los integrantes de la Hermandad del Santo Sepulcro, tuvieron que reubicarse en el ingreso a la plaza Constitución y llevar sus donaciones hasta allí, para entregarlas a los infantes que hacían extensas colas.

“En la hermandad, hay exalcaldes, empresarios y profesionales que durante años, participan y hacen sus donaciones para la compra de los juguetes para los niños, es una tradición entregarles al costado de la Catedral (por la puerta lateral donde está precisamente la gruta del Santo Sepulcro)”, dijo el presidente de la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro, José Arana Robles.

Como no tuvieron un lugar donde preparar la chocolatada, los integrantes de la hermandad repartieron los productos como la leche, chocolate, azúcar y otros, a las madres que acudían con sus hijos.

Horas después, en un comunicado de la parroquia “El Sagrario”-Catedral, precisaron que el consejo parroquial decidió no autorizar dicha actividad, porque identificaron que algunos miembros de la hermandad participan como candidatos y actores políticos.

Señalaron que la iglesia, salvaguarda la neutralidad y no permitirían que la parroquia se use con fines proselitistas.

Sin embargo, durante la realización de la chocolatada no se vio ningún símbolo partidario ni alusión verbal a candidatura alguna.