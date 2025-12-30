Desde tres prendas por 10 soles: la oferta es variada en el Centro Comercial Gamarrita Wanka a pocas horas de recibir el Año Nuevo 2026. Lo que más sale son las tradicionales prendas amarillas, rojas y verdes, de acuerdo a lo que se quiera obtener: prosperidad, amor y dinero, respectivamente.

La oferta de tres prendas por diez soles es la más económica para las damas, mientras que para los caballeros se pueden encontrar packs de tres bóxers a tan solo 25 soles.

“Estamos vendiendo los clásicos, pero también se están llevando los que vienen con diseños de dibujos animados. También tenemos los hilos y elefantes”, ofrece una de las vendedoras.

Para mañana se espera que las ventas de la ropa interior, polos y prendas amarillas en general se incrementen en el centro comercial; por ello, en los puestos muchos recibirán el 2026 trabajando.

“El 31 trabajamos hasta las 12, porque siempre hay bastante venta. Ya estamos acostumbrados y es nuestra cábala”, nos comenta otra comerciante.

En los puestos ambulantes cerca de Gamarrita Wanka también se venden truzas y prendas alusivas al Año Nuevo; la oferta también es variada: medias a tres por cinco soles, bóxers a diez soles y los brasieres se ofrecen a partir de 12 soles.

Por si no se puede decidir entre el amor, el dinero o la prosperidad, también encontrará las prendas con los tres colores. Siempre al gusto del cliente.