En la región Junín, actualmente 1860 personas reciben tratamiento en los centros de salud mental comunitarios, para dejar de consumir alcohol, drogas y tabaco, informó la coordinadora de Salud Mental de Diresa Junín, Jakeline Palomino Cossio. Ante este panorama, invocó a las familias a que el consumo de alcohol sea moderado, para la celebración del Año Nuevo 2026.

“Pedimos que el consumo de alcohol para celebrar el Año Nuevo 2026, sea moderado, no exceder porque implica mucho riesgo”, remarcó.

TRATAMIENTO. Del total de atendidos, 448 personas oscilas entre los 40 a 59 años, que son los más vulnerables, 392 tienen entre 18 y 24 años y 377 personas están en el rango de los 30 a 39 años. Los jóvenes y adultos son los más vulnerables. Además se han encontrado casos desde la niñez y adolescencia, aunque en menor cantidad. Acotó que las cifras muestran que el consumo de sustancia no afecta a un solo grupo etario, son que atraviesa distintas etapas de la vida, pero con más incidencia en jóvenes y adultos, lo cual preocupa.

“Tenemos niveles de severidad leve que se soluciona con consejería. Cuando es moderado a grave, se considera una adicción, por eso son referidos a un centro de salud comunitario para recibir un tratamiento más largo y adecuado, con profesionales especializados con psicoterapias”, acotó la psicóloga Jakeline Palomino.

Las causas de la adicción al alcohol son por problemas personales y sentimentales, a causa de la salud o enfermedad, por problemas laborales y económicos.

Los problemas de los padres, recaen mucho en los adolescentes, que optan por el consumo de alcohol.