La Municipalidad de Lima informó que durante las primeras horas del Año Nuevo 2026 se registraron más de 70 intervenciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por incendios y amagos de incendio en distintos puntos de la capital.

La información fue brindada por el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna limeña, Mario Casaretto, quien precisó que la mayoría de los casos estuvo relacionada con el uso de pirotécnicos durante las celebraciones.

En declaraciones a RPP, Casaretto explicó que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad de Lima ha contabilizado 77 salidas de los bomberos hasta el momento.

“El Centro de Operación de Emergencia Regional de la Municipalidad tiene hasta ahorita registrado, de salidas de bomberos, a 77 emergencias. [¿La mayoría qué códigos han sido clasificados?] Están de código 3, uno en San Juan de Lurigancho, el resto código 2, habrán sido unos 5 en total; y el resto son amagos de incendio que han podido ser controlados por las unidades cercanas en cada jurisdicción”, informó Casaretto.

Según el funcionario, los incidentes de mayor gravedad incluyen un incendio de código 3 en el distrito de San Juan de Lurigancho y al menos cinco de código 2, mientras que el resto correspondió a amagos que fueron controlados oportunamente.

Incendio de código 3 se registró tras caer pirotécnicos dentro de un almacén de chatarra en la calle Turmalinas, en San Juan de Lurigancho. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Causa de los incendios

Los bomberos y personal municipal señalaron que gran parte de las emergencias se originó por la caída de pirotécnicos sobre viviendas, muchas de ellas de construcción precaria, lo que facilitó la propagación del fuego.

Mario Casaretto indicó que, hasta el momento, no se ha reportado personas con lesiones de gravedad producto de los incendios. Sin embargo, sí se han registrado daños materiales en algunas viviendas afectadas por las llamas.

Asimismo, la Municipalidad de Lima informó que en las próximas horas se difundirá un balance oficial con el detalle de todas las emergencias ocurridas durante la madrugada del 1 de enero.

Incendios reportados en La Victoria

Entre los casos registrados, se reportaron dos incendios de código 2 en la avenida García Naranjo, en el distrito de La Victoria.

El primero ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida García Naranjo con Antonio Bazo, la cual quedó inhabitable tras el siniestro.

El segundo se produjo en un almacén de prendas de vestir, situado en el cruce de García Naranjo con el jirón Huánuco.